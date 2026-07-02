Αφροδίτη Νέστορα: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πριν από πέντε χρόνια είχε χάσει και την αδελφή της

Δραματικές στιγμές ζει η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα και η οικογένειά της, μετά τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας, που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το thesspost.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που η Αφροδίτη Νέστορα καλείται να διαχειριστεί ένα τόσο βαρύ πένθος.

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Το 2021, η Αφροδίτη Νέστορα είχε χάσει και την αδελφή της Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών ύστερα από γενναία μάχη που είχε δώσει απέναντι σε σοβαρή ασθένεια.

Η Νικολέττα Νέστορα άφησε πίσω της τον σύζυγο και το παιδί της και βύθισε ολόκληρη την οικογένεια στην οδύνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν εργαζόταν για χρόνια στην πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Δ. Μακεδονίας και τη διέκρινε η ευγένειά της, η εργατικότητα και το χαμόγελό της.

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η πολιτεύτρια της ΝΔ με εγκαύματα σε πόδια και χέρια και ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών που τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 έβαλαν γκαζάκια σε σπίτια των τριών στελεχών της ΝΔ.