Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του συζύγου της Βάγια Νέστορα: “Πήγες να βρεις την κόρη μας, θα σε θυμάμαι πάντα”

Συγκλονίζει το αντίο του συζύγου της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτη, λίγες ώρες μετά τον θάνατό της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι όπου διέμεναν στη Θεσσαλονίκη.

Ο πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook για να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, που έζησαν μαζί για 47 χρόνια, ανεβάζοντας μάλιστα μια κοινή τους φωτογραφία.

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Ο σύζυγός της έκανε λόγο για «δολοφονικό χτύπημα από ανόητους μπαχαλάκηδες, αναρχικούς και φοβιτσιάρηδες» και χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα ως «ηρωίδα, αγαπητή και άνθρωπο της προσφοράς».

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων, αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς… Ήταν μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες», έγραψε και πρόσθεσε:

«Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της. Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε. Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια για να μας προσέχουν. Σε αγαπώ».

Δείτε την ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα:

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Νέστορας συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μαζί με την κόρη του, Αφροδίτη, φέροντας εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.