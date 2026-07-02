Αιτωλοακαρνανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στο φαράγγι του Τρύφου – Το ράφτινγκ μετατράπηκε σε τραγωδία

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η κατάβαση ράφτινγκ στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου, στo φαράγγι Τρύφου Ξηρόμερου στην Αιτωλοακαρνανία.

Το τραγικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης 1/7, με έναν 40χρονο να ανασύρεται σήμερα το πρωί νεκρός και τον φίλο του να είναι τραυματισμένος.

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Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης ήταν άμεση, καθώς το σημείο του συμβάντος είναι δύσβατο. Ο επιζών κατάφερε να επικοινωνήσει με τις Αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», ενώ όπως είπε, κάποια στιγμή που γύρισε, δεν είδε τον φίλο του, παρά μόνο το σακίδιό του.

Για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στήθηκε μια σύνθετη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν συνολικά 18 πυροσβέστες. Στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα κλιμάκια από την 6η ΕΜΑΚ, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Ορμητικών Νερών και της Ορειβατικής Ομάδας, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και χειριστές της Ομάδας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, οι δύο άνδρες κατάγονται από την Άρτα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α.…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

“Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης ενός 40χρονου χωρίς τις αισθήσεις του καθώς και ο απεγκλωβισμός ένός ακόμη άνδρα εν ζωή, από δύσβατο σημείο εντός του φαραγγιού Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

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Βραδινές ώρες χθες, Τετάρτη 01 Ιουλίου 2026, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την ανάσυρση 40χρονου ημεδαπού καθώς και ενός ακόμη άνδρα, απο δύσβατο σημείο του φαραγγιού Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Μετά από κλήση στο 112, άμεσα πραγματοποιήθηκε ο γεωεντοπισμός των δύο ανδρών και κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα έρευνας – διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, τις πρώτες πρωινές ώρες απεγκλώβισαν από το φαράγγι έναν άνδρα εν ζωή.

Στη συνέχεια, προσέγγισαν τον 40χρονο ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 02 Ιουλίου 2026″.