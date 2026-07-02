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Πανικός στον Πύργο: Φωτιά σε διαμέρισμα ύστερα από έκρηξη σε κλιματιστικό – Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί

Εικόνες από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Πανικός στον Πύργο: Φωτιά σε διαμέρισμα ύστερα από έκρηξη σε κλιματιστικό – Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης 2/7 τον Πύργο, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, οι ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο γρήγορα τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Οι πυκνοί καπνοί γέμισαν το διαμέρισμα αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, με τους ενοίκους να βγαίνουν στον δρόμο για να γλιτώσουν.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, καθώς και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κατοίκων.

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Από την εισπνοή των πυκνών καπνών, μία μητέρα και το παιδί της αισθάνθηκαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από κλιματιστικό, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

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