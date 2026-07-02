“Ερυθρόλευκος” και επίσημα ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ – Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτησή του

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ με τριετές συμβόλαιο.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε τη μεταγραφή με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανέφερε: «Καλημέρα. Ξέρουμε ότι σας έλειψε. Αλλά δεν μπορούσαμε να το επαναφέρουμε έτσι απλά! Γι’ αυτό, συνοδεύεται από την ανακοίνωση ενός νέου μέλους της ομάδας».

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Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ερυθρόλευκος» ο Codi Miller-McIntyre!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Codi Miller-McIntyre. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 01/06/94

Υπηκοότητα: ΗΠΑ-Βουλγαρία

Ύψος: 1.91

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Wake Forest (2012-2016)

Leuven Bears (2016-2017)

Parma (2017-2018)

Texas Legends (2018)

Zenit Saint Petersburg (2018-2019)

Cedevita Olimpija (2019-2020)

Partizan (2020-2021)

JL Bourg (2021)

Andorra (2021-2022)

Gaziantep (2022-2023)

Saski Baskonia (2023-2024)

Crvena zvezda (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

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Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στην ΑΒΑ League είχε μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.

Διακρίσεις

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Διασυλλογικές

Κυπελλούχος Σερβίας (2025, 2026)

Ατομικές

Κορυφαίος πασέρ στην Ευρωλίγκα (2024, 2026)

Πρώτος στις ασίστ στο Ρωσικό Πρωτάθλημα (2018)

Κορυφαίος σκόρερ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

Πρώτος στις ασίστ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)»