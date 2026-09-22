Πάτρα: Τραυματίστηκε αστυνομικός με μοτοσικλέτα ενώ πήγαινε σε τροχαίο

Αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα, ενώ κατευθυνόταν με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα σε άλλο συμβάν για να συνδράμει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κανελλοπούλου, την ώρα που ο αστυνομικός κινούνταν προς τη διασταύρωση με την οδό Αρέθα.

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Πήγαινε σε τροχαίο με τρία οχήματα

Ο αστυνομικός κατευθυνόταν στο σημείο όπου είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών οχημάτων, προκειμένου να συνδράμει στη διαχείριση του συμβάντος.

Κατά τη διαδρομή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Ως πιθανή αιτία εξετάζεται η ολισθηρότητα του δρόμου, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί επισήμως τι προκάλεσε την πτώση.

Μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Από την πτώση ο αστυνομικός τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ελαφρά.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.