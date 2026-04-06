Δίκη Τεμπών: Συγκλόνισε ο δικηγόρος του 57ου θύματος – “Εκπροσωπώ τους γονείς της εξαϋλωθείσας Εριέττας Μόλχο”

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6/4 μέσω του συνηγόρου τους οι γονείς της Εριέττας Μόλχο, στην τρίτη συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.

Η Εριέττα είναι το 57ο θύμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί το παραμικρό ίχνος της.

«Εκπροσωπώ τους γονείς της εξαϋλωθείσας, Εριέττας Μόλχο, είναι η 57η θανούσα», είπε στο δικαστήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Αντώνης Κουδρόγλου.

Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, οι γονείς της Εριέττας Μόλχο έχουν κάνει τρεις ενέργειες στη μνήμη της κόρης τους.

Πρώτον, μία υποτροφία στη μνήμη της στο σχολείο που φοιτούσε, δεύτερον, μία Έδρα στο πανεπιστήμιο που φοιτούσε, στο Πολυτεχνείο και τρίτον και πιο σημαντικό προανήγγειλαν ότι θα δημιουργηθεί ένα κοινωφελές ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη για ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο.