Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων

Με την διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6/4 στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως διευκρινίζεται στη νέα διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, στη δικαστική αίθουσα σήμερα πρώτα εισήλθαν οι υποστηρίζοντες την κατηγορία με αύξοντα αριθμό 98 και εντεύθεν, στη συνέχεια οι λοιποί μάρτυρες που έχουν κληθεί και επιθυμούν να προβούν στη σχετική δήλωση, και τέλος οι παθόντες.

Οι συγγενείς άρχισαν να προσέρχονται από νωρίς το πρωί, περνώντας τον σχετικό έλεγχο ενώ προς το παρόν το κλίμα προς το παρόν είναι ήρεμο.

Προσερχόμενη στο δικαστήριο στη Λάρισα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε για μία ακόμα φορά κατά πάντων: «Τρίτη μέρα απόπειρας διεξαγωγή δίκης για το έγκλημα στα Τέμπη, η Δικαιοσύνη εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί οικτρή δοκιμασία για τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες, τους επιζώντες και τις επιζώσες. Όσα συμβαίνουν εγείρουν υψηλή ευθύνη για κάθε Δημοκράτη πολίτη απέναντι στο τι θα ανεχθούμε να διαδραματίζεται και πόσο θα αφήσουμε να καταρρακώνεται το κράτος Δικαίου», τόνισε μεταξύ άλλων η δικηγόρος.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο υποβλήθηκε αίτημα από την συνήγορο συγγενών θυμάτων και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται μέχρι να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση όλων των συνηγόρων προκειμένου αν το επιθυμούν να τοποθετηθούν επί του αιτήματος.

Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι

Ο αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 36 και τα βασικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι κατά περίπτωση το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.