Τσίπρας στους τομεάρχες της ΕΛΑΣ: “Αναλάβατε μία σοβαρή ευθύνη, μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στήνουν”

Η πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) πραγματοποποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

“Θέλω να σας συγχαρώ γιατί αναλάβετε μια μεγάλη ευθύνη, προς τους πολίτες που αγκάλιασαν το κίνημά μας από την πρώτη στιγμή, την πατρίδα και την Ιστορία”, είπε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας.

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“Είστε και είμαστε όλοι, μαζί με δεκάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες εθελοντές που έχουν πυκνώσει τις γραμμές μας, συνεπιβάτες σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Δεν ερχόμαστε να εισπράξουμε οφίτσια και αξιώματα, αλλά να καταθέσουμε μόχθο, αφοσίωση, γενναιότητα, επιμονή. Οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, που εργάζεται σκληρά καθημερινά και βλέπει τους κόπους του να χάνονται από την ακρίβεια, την ανοργανωσιά και την διαφθορά, μας κοιτάζει, μας κρίνει, και περιμένει από μας, από εσάς, όσα από κανέναν άλλο,” είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

“Είναι μεγάλη χαρά για μένα να σας καλωσορίζω στις θέσεις ευθύνης της ΕΛ.Α.Σ που αναλάβατε. Και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ. Όχι γιατί καταφέρατε να καταλάβετε κάποιο κομματικό αξίωμα, όπως συνήθως γράφεται και ακούγεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά γιατί δεχτήκατε να αναλάβετε μια σοβαρή ευθύνη. Απέναντι σε όσους αγκαλιάζουν το κόμμα μας από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του. Αλλά κυρίως απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Και απέναντι στην ιστορία, αν θέλετε. Που να είστε σίγουροι ότι είναι πολύ απαιτητική και θα είναι πολύ αυστηρή μαζί μας.

Είστε και είμαστε όλοι, μαζί με δεκάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες εθελοντές που έχουν πυκνώσει τις γραμμές μας, συνεπιβάτες σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Δεν ερχόμαστε να εισπράξουμε οφίτσια και αξιώματα, αλλά να καταθέσουμε μόχθο, αφοσίωση, γενναιότητα, επιμονή. Οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, που εργάζεται σκληρά καθημερινά και βλέπει τους κόπους του να χάνονται από την ακρίβεια, την ανοργανωσιά και την διαφθορά, μας κοιτάζει, μας κρίνει, και περιμένει από μας, από εσάς, όσα από κανέναν άλλο.

Περιμένει να μην είμαστε «σκιώδεις», όπως γράφτηκε, αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι, αποφασισμένοι, κοντά του, με το λόγο και την πράξη μας. Περιμένει δουλειά, δουλειά, και πάλι δουλειά.

Περιμένει να σταθούμε με θάρρος και περίσκεψη απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει περισσότερη αδικία και περισσότερη διαφθορά από όση ακόμα και το φθαρμένο πολιτικό σύστημα μπορεί να καταναλώσει.

Περιμένει να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη παντού και να χτίσουμε με επιμονή, υπομονή, γνώση, και κυρίως σε διάλογο με όσους αφορούν, λύσεις για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Περιμένει απαντήσεις για τα σχολεία και τις σπουδές των παιδιών του, για τα νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία, για τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές του, για το μέλλον της επιχείρησης του, για την ασφάλεια του.

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(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Περιμένει ασφαλώς όχι μόνο κριτική αλλά προτάσεις, κυρίως προτάσεις. Σχέδιο, μετρήσιμα βήματα, ρεαλισμό αλλά και ρήξεις όπου χρειαστεί. Η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση είναι γνωστή και πλέον είναι και εύκολη. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι δυσφορεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών με το υψηλό κόστος ζωής και με την ανικανότητα, την έλλειψη βούλησης από τη πλευρά της κυβέρνησης να το περιορίσει. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι δυσφορούν οι πολίτες με την εκτεταμένη διαφθορά, τα σκάνδαλα, τη κακοποίηση του κράτους δικαίου. Ακόμη και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν κάνουμε μόνο εμείς αλλά ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της ίδιας της παράταξης της ΝΔ. Άρα αυτό που ζητάνε οι πολίτες από εμας δεν είναι μόνο κριτική.

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Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητά του. Περιμένει όμως και μια άλλη δημόσια εικόνα. Γιατί ο πολίτης έχει κουραστεί από τη γλώσσα που ακούγεται σωστή αλλά δεν λέει τίποτα. Περιμένει από εσάς λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο.

Να εξηγείτε, όχι να εντυπωσιάζετε. Να πείθετε, όχι να επιβάλλεστε. Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά. Με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονεία. Με ευγένεια, όχι αδυναμία. Με αποφασιστικότητα, όχι επιθετικότητα. Με ενσυναίσθηση όχι με αλαζονεία. Οι πολίτες όμως περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ σοβαρό: Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στο λαό και την πατρίδα.

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Επιτρέψτε μου λοιπόν, στο σύντομο αυτό καλωσόρισμα, να κάνω σαφές ένα πράγμα: Θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να μπορέσει η Συμπαράταξη να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Με συλλογικότητα, συντροφικότητα, αφοσίωση, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε μια στιγμή από τον κόσμο που θέλει να εκφράζει. Με τις πολιτικές της θέσεις, την πολιτική της επάρκεια, την ιστορικότητα, την αγωνιστικότητα, τον συνδυασμό φρεσκάδας και εμπειρίας. Θέλουμε όμως να δώσουμε ως πολιτικός χώρος, αλλά και ως πρόσωπα, ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής συμμετοχής και δράσης.

Μια νέα ηθική της πολιτικής, θα την ονόμαζα. Που δεν υποκλίνεται στη γοητεία της εξουσίας. Στο δέλεαρ της δημοσιότητας, της βουλευτικής έδρας, της υπουργικής καρέκλας, των πάσης φύσεως αξιωμάτων και προνομίων. Θέλουμε και επιδιώκουμε ένα είδος κομματικής συμμετοχής σήμερα και άσκησης της εξουσίας αύριο, που θα αμφισβητήσει στην πράξη και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το στερεότυπο ότι όλοι είναι ίδιοι. Ότι σε όλους η προσωπική φιλοδοξία και καριέρα είναι πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας. Ε, δεν είναι. Και πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είναι.

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Αυτό, ναι, είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξουμε με την πιο μεγάλη αποφασιστικότητα. Και με την πιο μικρή ανοχή. Να το χτίσουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κάθε μέρα και με κάθε μας κίνηση. Και είναι το πεδίο εκείνο, στο οποίο πρέπει εξαρχής να είμαστε όχι μόνο επίμονοι. Αλλά και απόλυτοι. Αυστηροί. Για να μην επιτρέψουμε παθογένειες του χτες να αμαυρώσουν τον αγώνα του σήμερα.

Φίλες και φίλοι Θέλω να κλείσω τη σύντομη παρέμβασή μου με μια φράση που Ο αείμνηστος πρόεδρος της ΕΔΑ, ο Ηλίας Ηλιού, είχε χαρακτηρίσει κάποτε το δρόμο της Αριστεράς, δρόμο με τις πεπονόφλουδες. Άλλες εποχές, άλλες απαιτήσεις, αλλά μην έχετε αυταπάτες: οι πεπονόφλουδες παραμένουν. Τι θέλω να πω; Δεν μας περιμένει κάποια λεωφόρος προς την διακυβέρνηση που διεκδικούμε. Όσα θέλουμε και δεσμευόμαστε να κάνουμε, να αλλάξει η χώρα και η ζωή των πολλών προς το καλύτερο, προκαλούν ήδη συναγερμό σε όσους κερδοσκοπούν στη σημερινή κατάσταση. Σε όσους βολεύονται στην αδικία και τη διαφθορά. Και διαθέτουν και δύναμη, αλλά και τη χειρότερη κακή θέληση, όπως δείχνει ακόμα και η πιο πρόσφατη ιστορία. Έχουμε με δυο λόγια απέναντί μας ένα βολεμένο κατεστημένο, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη σταθερότητα της καλοπέρασής του και της νομής των δημόσιων ταμείων και αγαθών. Οφείλουμε να μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στήνουν. Ακόμα περισσότερο.

Οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, την σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις, για να πείσουμε και να νικήσουμε. Να αλλάξουμε τη ρότα της πατρίδας. Κι αυτό απαιτεί περίσκεψη, καθημερινή τριβή με τα προβλήματα, στενούς δεσμούς με την κοινωνία. Απαιτεί ανοιχτό μυαλό, ευελιξία και πολιτική αυτοπεποίθηση. Και είμαι σίγουρος, ότι με τις πολιτικές θέσεις, τη φρεσκάδα, την αποφασιστικότητα, αλλά και την αξιοποίηση της πλούσιας εμπειρίας του πολιτικού μας χώρου, θα τα καταφέρουμε.

Δίνοντας νέο περιεχόμενο σε πανάρχαιες αξίες του λαού μας, όπως η εντιμότητα, η αφοσίωση στην πατρίδα, η σεμνότητα, η συλλογικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η επίμονη δουλειά και μελέτη. Θα τα καταφέρουμε να σταθούμε συνεπείς απέναντι στις αρχές μας, αλλά κυρίως χρήσιμοι για το λαό μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας”.