Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη 44χρονος για ενδοοικογενειακή βία και κατοχή παράνομων όπλων  

Χειροπέδες σε έναν 44χρονο άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί στη Νέα Ερυθραία το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.

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Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, το πρωί του Σαββάτου έλαβαν χώρα έρευνες από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου, τόσο στην οικία, όσο και στην επιχείρηση του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρια ,

, στιλέτα ,

, σουγιάδες,

μαχαίρι τύπου «KARAMBIT»,

2 στιλέτα γροθιάς,

σούρικεν,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

αυτοσχέδιο όπλο τύπου «μπρελόκ»,

32 φυσίγγια,

πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,

3 κροτίδες,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

4 χειρουργικά νυστέρια,

μικροποσότητα κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των 96.305 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.