Φωτιά στο Ηράκλειο: Καταστροφές σε δυο επιχειρήσεις και ζημιές σε 4 σπίτια άφησε η πυρκαγιά – Συγκλονίζουν όσα έζησαν οι κάτοικοι (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης 25/6 στην Πυροσβεστική μετά την φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης που ξεκίνησε από αποθήκη ξυλείας και επεκτάθηκε σε σπίτια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive δυο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν 4 σπίτια στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Χωστού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

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«Η πυρκαγιά ήταν μεγάλης έκτασης κι εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω των εύφλεκτων υλικών» δήλωσε ο Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγος Μιχάλης Σεληνιωτάκης.

«Ο καπνός ήταν έντονος, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο αυτό που βλέπαμε. Λογικό ήταν να ανησυχήσουμε» είπε ο κάτοικος της περιοχής Βαλάντης Ταμπακάκης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Μπάμπης Λεκάκης λέγοντας ότι «η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω των συνθηκών. Η περιοχή, εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολη – είναι δύσκολη η πρόσβαση. Ευτυχώς, δεν θρηνήσαμε θύματα, διότι η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη».

Κάτοικος της περιοχής του Άη Γιάννη Χωστού, μίλησε στο neakriti.gr καθώς όπως είπε η πυρκαγιά βρισκόταν μόλις «έναν δρόμο μακριά» από το σπίτι της. Σύμφωνα με την ίδια, το νερό στα κτίρια στης περιοχής είχε κοπεί εδώ και τέσσερις ημέρες: «Αν επεκτεινόταν η φωτιά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα» δήλωσε χαρακτηριστικά καθώς αυτή την στιγμή από πιθανή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, συνεχίζει να μην υπάρχει ρεύμα στα γειτονικά σπίτια της πυρκαγιάς όπως και στο δικό της:

«Το ρεύμα κόπηκε πριν από 40 λεπτά και δεν έχει επανασυνδεθεί ακόμη. Είμαστε τέσσερις ημέρες χωρίς νερό, τόσο που ούτε η πυροσβεστική δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους κρουνούς για την πυρκαγιά». Τόνισε δε πως η ηχητική προειδοποίηση του 112 άργησε ιδιαίτερα: «Το 112 ήχησε μετά από μία ώρα που καιγόμασταν».

Στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ ενώ από αέρος 1 ελικόπτερο.