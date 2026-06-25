Λαμία: Απείλησε με όπλο τη γυναίκα του κι έβαλε χλωρίνη στο σαπούνι της κόρης του

Στην άμεση φυλάκιση ενός άνδρα οδήγησε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, μετά την καταδίκη του για σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του και των τριών ανήλικων τέκνων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 41 μηνών καθώς και χρηματική ποινή ύψους 600 ευρώ, ορίζοντας μάλιστα την έκτιση της ποινής χωρίς το ευεργέτημα της αναστολής.

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Το χρονικό των επιθέσεων και η απόπειρα πρόκλησης εγκαυμάτων

Όπως κατέθεσε η πρώην σύζυγος του καταδικασθέντος, τα αδικήματα τελέστηκαν κατά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2023.

Στο διάστημα αυτό, ο δράστης εκδηλώνε βίαιη συμπεριφορά, επιχειρώντας επανειλημμένα να καταφέρει πλήγματα στο κεφάλι και στο σώμα των ανήλικων παιδιών του.

Σοκ προκαλεί η λεπτομέρεια του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με την οποία ο άνδρας τοποθέτησε χλωρίνη στο προϊόν καθαρισμού προσώπου της μεγαλύτερης κόρης του, με προφανή σκοπό να της προκαλέσει χημικά εγκαύματα.

Συνεχείς απειλές και εκφοβισμός με όπλο

Βάσει της δικογραφίας, η καθημερινότητα της οικογένειας χαρακτηριζόταν από ένα καθεστώς διαρκούς τρομοκρατίας, με τον κατηγορούμενο να εξαπολύει συστηματικά ύβρεις, προσβολές και απειλές κατά της συμβίας και των παιδιών του.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο δράστης απείλησε τη ζωή της πρώην συζύγου του, στρέφοντας εναντίον της πιστόλι.