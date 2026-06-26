Αδριανός Γολέμης: Από τη Λάρισα στο… Διάστημα – Ποιος είναι ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στον ISS

Ο Αδριανός Γολέμης θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Το απόγευμα της Πέμπτης 25/6, ο κ. Γολέμης έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον σχεδιασμό της ιστορικής πρώτης αποστολής Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

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Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, που έχει ως ορίζοντα το 2035.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του ΔΔΣ.

Ο Έλληνας αστροναύτης θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια, ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε συνθήκες διαστήματος, θα συλλεγούν πολύτιμα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για εφαρμογές και περαιτέρω έρευνα, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών με διεθνείς εταίρους.

Επίσης, πέραν της ενίσχυσης της ελληνικής έρευνας και την προβολή ελληνικών τεχνολογιών, θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν νέα παιδια να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την πρακτική εφαρμογή τους.

Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης

Ο 39χρονος Αδριανός Γολέμης τον Φεβρουάριο του 2026 εντάχθηκε επίσημα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που Έλληνας πολίτης πέρασε το κατώφλι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών στην Κολωνία.

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Ο κορυφαίος επιστήμονας από τη Λάρισα είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης και έχει πλούσιο βιογραφικό.

Εκτός των άλλων, έχει υπηρετήσει ως «χειρουργός πτήσης» αστροναυτών, ενώ συμμετείχε σε διάφορες απαιτητικές αποστολές, όπως η 12μηνη παραμονή του στον ερευνητικό σταθμό Concordia, στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής.

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Το 2022 κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 22.500 υποψηφίους, καταλαμβάνοντας μία από τις 25 θέσεις της τελικής επιλογής για το πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του ESA.

Η εκπαίδευση του Δρ. Γολέμη άρχισε τον Μάρτιο, θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο του 2026 και αποτελεί ένα εντατικό πρόγραμμα επιστημονικής και σωματικής προετοιμασίας, απαραίτητο για τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει από αεροδιαστημική μηχανική και συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) μέχρι ρομποτική, αστροφυσική και προσομοιώσεις διαστημικού περιπάτου σε εργαστήρια ουδέτερης πλεύσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη διαχείριση της ασφάλειας, την επικοινωνία της επιστήμης και την εικονοληψία, δεξιότητες απαραίτητες για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

«Η ένταξη του Δρ. Αδριανού Γολέμη στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Είναι μια επιτυχία που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και τη δυνατότητα της Ελλάδας να βρίσκεται στην αιχμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η Ελλάδα σήμερα δεν παρακολουθεί απλώς τη διαστημική πρόοδο. Συμμετέχει ενεργά και επενδύει στρατηγικά σε έναν τομέα που διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ως Κυβέρνηση, ενισχύουμε ουσιαστικά την παρουσία της χώρας μας στην ESA, με την εθνική συμμετοχή να ξεπερνά πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία. Παράλληλα, αξιοποιούμε πόρους περίπου 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργεί νέες δυνατότητες για την οικονομία, την έρευνα και τις ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας», είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου