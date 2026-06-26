Μητσοτάκης για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη: “Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο Διάστημα”

«Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του «Greece In Orbit», όπου μίλησε για τον σχεδιασμό για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Στην εκδήλωση «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Αδριανό Γολέμη.

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Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τα οφέλη της παρουσίας μας στο διάστημα, όμως αναπτύσσονται σε πολλπλά πεδία, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αρχίζοντας τη συζήτηση.

Σχετικά με τον τομέα των φυσικών καταστροφών, ο πρωθυπουργός είπε ότι ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση real time από το διάστημα, «μας δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και η ανάπτυξη εφαρμογών και η πώλησή τους σε άλλες χώρες, που προφανώς αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα».

Επίσης, μίλησε και για τον αγροτικό τομέα, λέγοντας ότι από το διάστημα, μπορούμε να βλέπουμε τι καλλιεργούμε και πώς το καλλιεργούμε, ώστε το πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις να επιλυθεί οριστικά.

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε εφαρμογές dual use, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα θέματα θαλάσσιας επιτήρησης, ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς κινείται στις θάλασσές, μας, έχει πολύ μεγάλη αξία να το γνωρίζουμε σε αυτή την εποχή διαχείρισης πολλαπλών κρίσεων», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «όλοι μας έχουμε στραφεί στον ουρανό, είδα το πρώτο Star Wars πριν από 50 χρόνια, σε ένα θερινό σινεμά με άθλια εικόνα, όμως κάτι μέσα μου σκίρτησε και μέσω των προγραμμάτων που θα αναπτύξουμε στα σχολεία, πολλά παιδιά θα γίνουν οι μηχανικοί, αλλά και οι αστροναύτες του μέλλοντος».

Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον υπουργό, αντιλήφθηκα τη σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος, πρόσθεσε.

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Η χώρα μας κληρονόμησε την οικονομική κρίση, αλλά μέσω της τεχνολογίας, μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και χώρες που ήταν μπροστά μας, γιατί δεν πέρασαν την οικονομική κρίση. Στον τομέα του διαστήματος, στην Ελλάδα κάτι γίνεται και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, επισήμανε ο πρωθυπουργός, που κατά τη δεύτερη φορά που έλαβε τον λόγο ήταν σαφής: «Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα».

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης 25/6, ο πρωθυπουργός είχε υποδεχθεί τον Αδριανό Γολέμη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον σχεδιασμός της ιστορικής πρώτης αποστολής του Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.