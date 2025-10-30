Διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη

Η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου, όπως αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Η υπόθεση αφορά τα εξαφανισμένα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό Θεσσαλονίκης, η οποία συγκρούστηκε με επιβατική στα Τέμπη, προκαλώντας τον θάνατο 57 ανθρώπων τον Φεβρουάριο του 2023.

Η σημερινή διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ένταση και αντεγκλήσεις ανάμεσα στους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, που ζήτησαν αναβολή, και στην πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Το δικαστήριο τελικά απέρριψε το αίτημα αναβολής, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων.

Στο εδώλιο κάθισε μόνο ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, καθώς και ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία στα ίδια αδικήματα.

Η υπόθεση είχε προσδιοριστεί αρχικά για τον περασμένο Ιούνιο, αλλά αναβλήθηκε για τις 13 Οκτωβρίου, όταν και ξεκίνησε η εκδίκαση, πριν διακοπεί εκ νέου. Σήμερα, η διαδικασία διακόπηκε για δεύτερη φορά, χωρίς να έχει ακόμη ξεκινήσει η ακροαματική φάση, καθώς εξετάστηκαν μόνο τα αιτήματα των δύο πλευρών.