Διανομείς χωρίς δίπλωμα εντοπίστηκαν σε αστυνομική επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη (Βίντεο)

Ειδική επιχειρησιακή δράση στις περιοχές του Ιλίου και της Πετρούπολης πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης (21.08) στελέχη της ΕΛΑΣ.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 161 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και μη χρήση κράνους.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας, 19 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα.

Σημειώνεται, ότι κατελήφθησαν διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να οδηγούν δίκυκλα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.