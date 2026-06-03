Παιανία: Χειροπέδες σε 9 “νταήδες” που χτύπησαν με ξύλα και ρόπαλα 3 νεαρούς – Ανάμεσά τους και ανήλικοι

Σοκάρει το νέο περιστατικό βίας μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της περαμένης Παρασκευής στην Παιανία.

Περίπου στις 12:15 της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου 30/5), τουλάχιστον εννέα νεαροί ηλικίας από 17 έως 19 ετών στην οδό Ζωοδόχου Πηγής επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν με ξύλα και ρόπαλα ομάδα τριών αγοριών ηλικίας 18 ετών.

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Λίγη ώρα μετά την άγρια επίθεση σε βάρος της παρέας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας εντόπισαν στην οδό Αναπαύσεως στην Παιανία ένα αυτοκίνητο.

Μέσα σε αυτό επέβαιναν εννέα άτομα τα οποία προσήχθησαν στην Ασφάλεια και τελικά συνελήφθησαν για την εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Επίσης, από τι Αρχές κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα τα οποία μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε βάρος των 9 συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους είναι 5 ανήλικοι, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, τον νόμο περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία.

Προς το παρόν, πάντως, τα ακριβή αίτια της συμπλοκής παραμένουν άγνωστα, με τις έρευνες της Ασφάλειας Παιανίας να συνεχίζονται, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα.