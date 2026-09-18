Δίκη Λυγγερίδη: Ο μάρτυρας αναγνώρισε το άτομο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού

Συνεχίστηκε σήμερα, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα στην δίκη για τα επεισόδια στον Ρέντη, κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λυγγερίδης.

Συγκεκριμένα, ο μάρτυρας ανέφερε ότι αναγνώρισε τον φίλαθλο που, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μέλινα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

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Παράλληλα, είπε ότι χθες τον είδε στους κατηγορούμενους, ενώ ανέφερε ότι σήμερα δεν ήταν παρών στο δικαστήριο.