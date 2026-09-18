Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Λυγγερίδη: Ο μάρτυρας αναγνώρισε το άτομο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού

Κατά τη συνέχεια της κατάθεσής του

Δίκη Λυγγερίδη: Ο μάρτυρας αναγνώρισε το άτομο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού
DEBATER NEWSROOM

Συνεχίστηκε σήμερα, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα στην δίκη για τα επεισόδια στον Ρέντη, κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λυγγερίδης.

Συγκεκριμένα, ο μάρτυρας ανέφερε ότι αναγνώρισε τον φίλαθλο που, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μέλινα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, είπε ότι χθες τον είδε στους κατηγορούμενους, ενώ ανέφερε ότι σήμερα δεν ήταν παρών στο δικαστήριο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ