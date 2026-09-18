Δίκη Λυγγερίδη: Ο μάρτυρας αναγνώρισε το άτομο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Κατά τη συνέχεια της κατάθεσής του
Συνεχίστηκε σήμερα, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα στην δίκη για τα επεισόδια στον Ρέντη, κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λυγγερίδης.
Συγκεκριμένα, ο μάρτυρας ανέφερε ότι αναγνώρισε τον φίλαθλο που, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μέλινα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
Παράλληλα, είπε ότι χθες τον είδε στους κατηγορούμενους, ενώ ανέφερε ότι σήμερα δεν ήταν παρών στο δικαστήριο.
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