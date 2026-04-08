Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια- Εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (8/4) στην Ομόνοια μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Αλκμήνης, ενώ στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της αστυνομίας για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για δύο χαρτοφύλακες οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πρώην γραφείο του ΣΔΟΕ στην Ομόνοια.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.