Η μεγαλύτερη ΔΕΘ των τελευταίων ετών: 25 χώρες, 1.000 εκθέτες, 24ωρο Μετρό και συναυλίες

Τη «μεγαλύτερη και καλύτερη ΔΕΘ των τελευταίων ετών» φιλοδοξεί να διοργανώσει φέτος η ΔΕΘ-Helexpo, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ιστορικό εκθεσιακό φορέα.

Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανοίξει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026.

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Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες. Συγκεκριμένα, έχουν δηλώσει συμμετοχή 863 άμεσοι και 166 έμμεσοι εκθέτες, ενώ, σύμφωνα με τη διοίκηση, οι προπωλήσεις εισιτηρίων έχουν ήδη ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες.

Η φετινή έκθεση έχει ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ΔΕΘ-Helexpo συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσίας. Σε αυτή την εκατονταετή διαδρομή, η γενική έκθεση δεν πραγματοποιήθηκε μόλις εννέα φορές, εξαιτίας πολεμικών γεγονότων.

Τιμώμενη χώρα η Ιαπωνία

Στο επίκεντρο της 90ής διοργάνωσης βρίσκεται η Ιαπωνία, η οποία έχει επιλεγεί ως τιμώμενη χώρα.

Η επιλογή συνδέεται με τη δυνατότητα της χώρας να συνδυάζει τη μακραίωνη παράδοσή της με την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία.

«Αν υπάρχει μια χώρα που μπορεί να εκφράσει καλύτερα τη συνύπαρξη παράδοσης και καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Κι αυτό είναι ένα μήνυμα απόλυτα συμβατό με τη φετινή ΔΕΘ, αφού 100 χρόνια ιστορίας είναι η καλύτερη μαγιά για να κοιτάξουμε μπροστά και να σχεδιάσουμε το μέλλον», ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

Η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου

Ο κ. Τσεντεμεΐδης χαρακτήρισε τη φετινή έκθεση αφετηρία για το επόμενο κεφάλαιο της ΔΕΘ-Helexpo και αναφέρθηκε στην επικείμενη ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου.

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Όπως επισήμανε, στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί το 2030, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο με πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός ανοιχτού, ζωντανού και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένου αστικού πόλου.

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Οι τιμές των εισιτηρίων

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Ανδρέας Μαυρομμάτης, κάλεσε όσους σκοπεύουν να επισκεφθούν τη διοργάνωση να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήριά τους μέσω διαδικτύου.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

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Έως τις 4 Σεπτεμβρίου: Ημερήσιο ηλεκτρονικό εισιτήριο 7 ευρώ

Ημερήσιο ηλεκτρονικό εισιτήριο 7 ευρώ Από τις 5 Σεπτεμβρίου online: Ημερήσιο εισιτήριο 9 ευρώ

Ημερήσιο εισιτήριο 9 ευρώ Στα ταμεία της ΔΕΘ: Ημερήσιο εισιτήριο 12 ευρώ

Ημερήσιο εισιτήριο 12 ευρώ Πολύτεκνες οικογένειες: Οικογενειακό εισιτήριο 25 ευρώ

Οικογενειακό εισιτήριο 25 ευρώ Φοιτητές και άνεργοι: Εισιτήριο 7 ευρώ, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου

Διατίθεται επίσης το Full Access Pass, το οποίο εξασφαλίζει πρόσβαση και στις εννέα ημέρες της έκθεσης, καθώς και σε όλες τις συναυλίες.

Η τιμή του Full Access Pass ανέρχεται στα 39 ευρώ κατά την περίοδο Early Bird και στα 50 ευρώ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

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Με κάθε εισιτήριο της ΔΕΘ οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς επιπλέον χρέωση και τις προγραμματισμένες συναυλίες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Πότε θα λειτουργήσει όλο το 24ωρο το Μετρό

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση σε τέσσερις ημερομηνίες:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Η διευρυμένη λειτουργία αφορά τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης, όταν αναμένεται να καταγραφεί η μεγαλύτερη προσέλευση.

Το ιαπωνικό περίπτερο των 3.200 τ.μ.

Το περίπτερο της Ιαπωνίας θα αναπτυχθεί σε έκταση 3.200 τετραγωνικών μέτρων, στο Περίπτερο 13, και θα φιλοξενήσει 25 εταιρείες και φορείς.

Η αισθητική του είναι εμπνευσμένη από τα noren, τα παραδοσιακά ιαπωνικά υφασμάτινα διαχωριστικά, με κυματιστά υφάσματα και ξύλινες κατασκευές.

Κεντρική έννοια της ιαπωνικής συμμετοχής είναι το πνεύμα «takumi», το οποίο εκφράζει τη δεξιοτεχνία, τη μαεστρία, την αριστεία και τη σοφία.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Τακάακι Νεμότο, επισήμανε ότι η παρουσία μεγάλων ιαπωνικών επιχειρήσεων αποδεικνύει πως η σχέση Ελλάδας και Ιαπωνίας δεν περιορίζεται στην ιστορία και στον πολιτισμό, αλλά διαθέτει ισχυρές οικονομικές και τεχνολογικές προοπτικές.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ανάκαμψη του τουριστικού ρεύματος από την Ιαπωνία. Το 2019 είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα περίπου 111.000 Ιάπωνες, ενώ μετά τη μεγάλη πτώση της πανδημίας ο αριθμός έχει επανέλθει σε περισσότερους από 100.000 επισκέπτες.

Περισσότερες από 40 ιαπωνικές εκδηλώσεις

Η αυλαία της ιαπωνικής συμμετοχής θα ανοίξει στις 5 Σεπτεμβρίου, με συζητήσεις για τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Στις θεματικές περιλαμβάνονται:

Φαρμακοβιομηχανία και πολιτική υγείας

Αυτοκίνηση

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Εκπαίδευση

Ναυτιλία

Βιομηχανία περιεχομένου

Αθλητισμός

Επιχειρηματική φιλοσοφία

Τα ιαπωνικά τύμπανα taiko θα δώσουν τον τόνο στα εγκαίνια, ενώ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν μουσικές παραστάσεις με το τρίχορδο όργανο σαμισέν.

Ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, πρεσβευτής καλής θέλησης της ιαπωνικής κουζίνας, θα παρουσιάσει ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Ιαπωνία.

Στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, δράσεις για τα anime και τα manga, παρέλαση cosplay, επιδείξεις πολεμικών τεχνών, μαθήματα ιαπωνικής γλώσσας, παραδοσιακή καλλιγραφία, κιμονό, χορός Nihon Buyo και παρουσιάσεις μπονσάι.

Στο πλαίσιο της πολιτιστικής αυτής συνάντησης, η ελληνική ελιά θα παρουσιαστεί μέσα από την ιαπωνική τέχνη του μπονσάι.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 40 εκδηλώσεις, με το πλήρες πρόγραμμα της τιμώμενης χώρας να έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΘ.

Οι ιαπωνικές εταιρείες που συμμετέχουν

Στο Περίπτερο 13 θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεις και οργανισμοί από τους κλάδους της υγείας, της τεχνολογίας, της αυτοκίνησης, του τουρισμού και της βιομηχανίας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι:

Astellas Pharmaceuticals

Daiichi Sankyo

Daikin

Fujifilm Hellas

Konica Minolta Business Solutions

Mitsubishi Electric Europe

Nissan

Honda

Mazda

Toyota Hellas

Takeda

Weathernews

Japan National Tourism Organisation

Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Η Παπαστράτος με τέσσερα περίπτερα

Ισχυρή παρουσία στην 90ή ΔΕΘ θα έχει και η Παπαστράτος, η οποία συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια παραγωγικής δραστηριότητας και συνεισφοράς στην ελληνική οικονομία.

Η γενική διευθύντρια Public Affairs της εταιρείας, Μαρίνα Σπυριδάκη, αναφέρθηκε στη στενή σχέση της Παπαστράτος με την ιαπωνική αγορά.

«Οι εξαγωγές μας στην Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών μας, σε αξία αλλά και σε ποσότητα. Είναι μια δύσκολη πίστα και είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε και την εξυπηρετούμε», σημείωσε.

Η εταιρεία θα συμμετάσχει με τέσσερα περίπτερα: τρία εμπορικά, στα οποία θα παρουσιάζονται προϊόντα και καινοτομίες, και ένα εταιρικό, που θα λειτουργεί ως χώρος συναντήσεων και συζητήσεων με εκπροσώπους της οικονομίας και της Πολιτείας.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει με την παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα των 95 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί στο «Ολύμπιον» η επίσημη πρεμιέρα του ιστορικού ντοκιμαντέρ του Σωτήρη Δανέζη για την πορεία της Παπαστράτος. Οι προσκλήσεις θα διατίθενται από το περίπτερο της εταιρείας.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία «FutuReady Greece», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της νέας γενιάς και της κοινωνίας μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Η εταιρεία προχωρά, επίσης, σε 30 νέες προσλήψεις τεχνικών για το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, με τις αιτήσεις να παραμένουν ανοιχτές έως την 1η Οκτωβρίου 2026.