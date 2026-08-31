Η Nissan δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή ΔΕΘ

Στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει η Nissan και η Suzuki Marine. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την τιμώμενη χώρα, αναδεικνύοντας τη μακρά παράδοση της χώρας στην τεχνολογία και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτυπώνει μια συνεργασία που διαρκεί περισσότερο από έξι δεκαετίες και αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της ιαπωνικής βιομηχανίας και της ελληνικής αγοράς.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Nissan θα βρίσκονται το νέο Nissan Micra, το τολμηρό Nissan Juke και το best-seller Nissan Qashqai. Μοντέλα που αποτυπώνουν τη σύγχρονη φιλοσοφία της μάρκας, συνδυάζοντας ξεχωριστή σχεδίαση, απολαυστική εμπειρία οδήγησης και καινοτόμες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.