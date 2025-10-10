Δακτύλιος: Επανέρχεται στο κέντρο της Αθήνας από 14 Οκτωβρίου

Από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο είχε ανασταλεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω μειωμένης κυκλοφορίας, ενώ η επαναφορά του αποσκοπεί στην ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενόψει της αυξημένης κινητικότητας με την έναρξη της νέας σεζόν.

Τα όρια του Δακτυλίου

Ο Δακτύλιος θα περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λ. Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Λ. Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλ. Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και ξανά Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς που περιλαμβάνονται στον μικρό Δακτύλιο τα μέτρα περιορισμού δεν εφαρμόζονται. Στις υπόλοιπες οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον μικρό Δακτύλιο, επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας (μονά – ζυγά).

Οι εξαιρέσεις

Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών, καθώς και αυτά που φέρουν ειδική άδεια που χορηγείται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 195948/07.10.2024 (ΦΕΚ 5627, τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα, ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να εκδώσουν οι κάτοχοι των εξής οχημάτων:

Εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά, καθώς και οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Οχήματα EURO 6, εκτός των παραπάνω τεχνολογιών, που εκπέμπουν λιγότερο από 120g CO₂/km (σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης – NEDC) και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά έως 31.12.2020 σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Οχήματα EURO 6, εκτός των παραπάνω τεχνολογιών, που εκπέμπουν λιγότερο από 145g CO₂/km (σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – WLTP) και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 01.01.2021 και μετά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους

Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν τη δυνατότητα ειδικής κάρτας πρόσβασης για τις ζώνες εισόδου και εξόδου, η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Ώρες και ημέρες ισχύος

Τα μέτρα περιορισμού ισχύουν:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι περιορισμοί δεν ισχύουν.