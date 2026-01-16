Χρήστος Μαλτέζος: Καθημερινά δεχόμαστε 3.500 κλήσεις στο ΕΚΑΒ – Διαχειριζόμαστε 1000 την ημέρα στην Αττική

Σοκάρουν οι αριθμοί που παρουσίασε σε συνέντευξη του ο υπεύθυνος συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων ΕΚΑΒ Χρήστος Μαλτέζος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Viral FM 102,7 και στον δημοσιογράφο Λάζο Μαντικό, ο υπεύθυνος συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων ΕΚΑΒ παρουσίασε τους αριθμούς για τις κλήσεις που διαχειρίζεται καθημερινά στην Αττική.

«Καθημερινά δεχόμαστε 3.500 κλήσεις στο ΕΚΑΒ και διαχειριζόμαστε 1000 την ημέρα στην Αττική» ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ στην ερώτηση για το πόσες μοτοσυκλέτες του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρα τόνισε ότι είναι 15 μηχανές σε κάθε βάρδια δηλαδή 30 στο σύνολο και 65-68 μέσο όρο ασθενοφόρα.

«Γίνεται μεγάλη υπερπροσπάθεια από όλους. Οι πολίτες να είναι πιο ψύχραιμοι γιατί και μια κουβέντα παραπάνω μπορεί να σώσει μια ζωή. To 166 να το καλούμε όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και το λέω πιο πολύ για τους νέους. Ο διασώστης όταν φτάνει στο σημείο προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον συμπολίτη του. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από νέους να ενσωματοθούν στο ΕΚΑΒ» κατέληξε.