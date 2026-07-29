Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πάρο – “Δεν εφησυχάζουμε λόγω των ισχυρών ανέμων και των αναζωπυρώσεων”

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στην Πάρο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μετά από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγείσας περιοχής.

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Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Η επιφυλακή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας τον κίνδυνο επανενεργοποίησης των εστιών.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στην περιοχή όσο αυτό κριθεί αναγκαίο.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία μέσα στην περίμετρο που έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΕΡΤNews ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Μπιζάς, ανέφερε ότι σε σχέση με τη νύχτα η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη, καθώς τα μεγάλα μέτωπα που είχαν αναπτυχθεί, κυρίως στη νότια Πάρο και την περιοχή της Αγκαιριάς, έχουν πλέον σβήσει.

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«Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το βράδυ. Αυτή τη στιγμή έχουν σβήσει όλα τα μέτωπα. Υπάρχουν κάποιες μικρές αναφλέξεις, όμως επιχειρούν ελικόπτερα και Καναντέρ και ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη ημέρα», δήλωσε.

Ο δήμαρχος Πάρου σημείωσε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές αφορούν το φυσικό περιβάλλον, ενώ έχουν καταγραφεί καταστροφές σε ορισμένες αποθήκες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε απώλεια ανθρώπινης ζωής ούτε καταστροφή κατοικίας.

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Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν ενισχυμένες, με τον κ. Μπιζά να αναφέρει ότι η μεγαλύτερη ανησυχία πλέον αφορά τις πιθανές αναζωπυρώσεις, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες.

Όσον αφορά στις εκκενώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του 112, υπογράμμισε ότι η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, με τους κατοίκους των περιοχών που χρειάστηκε να απομακρυνθούν να ανταποκρίνονται στις οδηγίες των αρχών.

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Για την τουριστική δραστηριότητα στο νησί, ο κ. Μπιζάς ανέφερε ότι υπάρχει ανησυχία λόγω της περιόδου, ωστόσο εκτίμησε πως εφόσον η κατάσταση ομαλοποιηθεί μέσα στην ημέρα, θα επανέλθει η ηρεμία.

Από χθες έως σήμερα τα ξημερώματα λόγω της φωτιάς στην Πάρο έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

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Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για σήμερα Τετάρτη στις Κυκλάδες προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.