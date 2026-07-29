Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο: Προς Φάραγγα και Τρυπητή το μέτωπο – Νέες εκκενώσεις οικισμών τη νύχτα, ανησυχία για τους ανέμους

Νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι στην Πάρο, καθώς μαίνεται από χθες Τρίτη η μεγάλη φωτιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες.

Το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζει την πορεία του ανεξέλεγκτο.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύο κατευθύνσεις, με το ένα μέτωπο να κινείται προς την παραλία του Φάραγγα και το δεύτερο προς την Τρυπητή.

Η πορεία προς τον Φάραγγα θεωρείται πιο ευνοϊκή, καθώς οδηγεί τη φωτιά προς τη θάλασσα, ενώ παράλληλα στην περιοχή της Αγκαιριάς έχουν υποστεί ζημιές κατοικίες, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημος απολογισμός.

Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου, Χαράλαμπο Γιουρτζίδη, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη.

Ο κ. Γιουρτζίδης ανέφερε ότι η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγγα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Όπως είπε, η χαμηλή βλάστηση συνεχίζει να καίγεται και τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τυχόν ζημιές σε κατοικίες, καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες.

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Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

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🔥 Εκτός ελέγχου η #πυρκαγιά στην Πάρο



Φώτο : Φωτεινή Mr pic.twitter.com/qtkFdtKjew — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) July 28, 2026

Στις 02:15 ακολούθησε νέο μήνυμα του 112 για τις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι, με οδηγία απομάκρυνσης των κατοίκων προς τον Δρυό.

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Νωρίτερα, το πύρινο μέτωπο είχε περάσει από τις περιοχές Ανερατζά και Καμάρι, ενώ οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας της ξηρής χαμηλής βλάστησης και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί.

Βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα δείχνουν τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει δάση και αγροτικές εκτάσεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για καμένες αποθήκες και ζώα. Την ίδια ώρα, αρκετές περιοχές του νησιού έμειναν για ώρες χωρίς ρεύμα.

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«Με το ζόρι απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους», δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου Χ. Γιουρτζίδης για τη φωτιά στην Πάρο και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τις ζημιές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πολύ δυνατός», ενώ απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες: «Παρακαλούμε να μην κινούνται μέσω του περιφερειακού δρόμου Αγκαιριάς – Άσπρο χωριό, ώστε να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων».

Φωτιά στην Πάρο: Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις και την προσπάθεια να μην φτάσουν οι φλόγες σε σπίτια να είναι αδιάκοπη.

Στο μέτωπο επιχειρούν συνολικά 66 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Επίσης, στην Πάρο έχουν μεταφερθεί δυνάμεις από τη Σύρο, τη Νάξο, την Αθήνα, τα Μέγαρα και την Ελευσίνα, ενώ στη μάχη συμμετέχουν εθελοντές, δύο υδροφόρες του Δήμου Πάρου και μηχάνημα έργου. Τον επιχειρησιακό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των επιχειρήσεων, καθώς από τη Ραφήνα μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ άρχισαν εκ νέου ρίψεις νερού και τα εναέρια μέσα.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι καιρικές συνθήκες, δεν βοηθούν το έργο της κατάσβεσης, καθώς για σήμερα Τετάρτη στις Κυκλάδες προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.