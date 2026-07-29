Νέες ταυτότητες: Τι θα αλλάξει από τις 3 Αυγούστου – Τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Την αξία τους ως ταξιδιωτικό έγγραφο χάνουν από τις 3 Αυγούστου οι παλιές ταυτότητες, με τους πολίτες να καλούνται να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα ή να έχουν έγκυρο διαβατήριο προκειμένου να κινούνται εντός της ζώνης Σένγκεν.

Όσον αφορά τις παλιές ταυτότητες, αυτές θα συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά, σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές εντός της χώρας και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

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Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας είναι απλή και γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας, με επιλογή της Περιφέρειας και του αστυνομικού τμήματος.

Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία, αυτή μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου. Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη. Αντιθέτως, σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό απαιτείται.