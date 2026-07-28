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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα ΧΥΤΑ Πάρου – Επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο (εικόνα)

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά στα ΧΥΤΑ Πάρου – Επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο (εικόνα)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROIKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) μετά από φωτιά στα ΧΥΤΑ Πάρου που επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Φωτιά στα ΧΥΤΑ Πάρου

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει υδροφόρα του Δημου Πάρου.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων
προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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