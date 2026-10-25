«Χωριάτικο»: Από τον «Λευκό Άρτο» και την υπόθεση trafficking στη νέα σύλληψη – Το χρονικό μιας πολύκροτης υπόθεσης

Η νέα σύλληψη του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», επαναφέρει στο προσκήνιο μια πολυσύνθετη δικαστική ιστορία που ξεκίνησε σχεδόν δύο δεκαετίες πριν. Μια υπόθεση με καταγγελίες για διεθνές κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, έρευνες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και δικαστικές αποφάσεις που δεν είχαν όλες την ίδια κατάληξη.

Το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση με επίκεντρο την αλυσίδα «Χωριάτικο».

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, συνελήφθησαν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και ένας λογιστής, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη φορολογική απάτη μεγάλης οικονομικής έκτασης.

Το DEBATER μετέδωσε από νωρίς την είδηση για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και του λογιστή της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Η σημερινή υπόθεση είναι αυτοτελής και δεν πρέπει να συγχέεται με τις παλαιότερες ποινικές διαδικασίες. Ωστόσο, το όνομα του επιχειρηματία είχε βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας ήδη από το 2008.

2008: Η επιχείρηση «Λευκός Άρτος» και οι καταγγελίες για trafficking

Τον Νοέμβριο του 2008, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση φερόμενου διεθνούς κυκλώματος που, σύμφωνα με τα τότε στοιχεία της έρευνας, δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η αστυνομική επιχείρηση έφερε την κωδική ονομασία «Λευκός Άρτος», καθώς οι ερευνητές εξέταζαν το ενδεχόμενο έσοδα από τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες να διοχετεύονταν σε επιχειρήσεις αρτοποιίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», στις 11 Νοεμβρίου 2008, στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 60 αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων.

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Οι αρχές είχαν τότε ανακοινώσει συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος προσώπων που φέρονταν να συμμετέχουν στο κύκλωμα.

Στο επίκεντρο των ερευνών είχε βρεθεί ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος εμφανιζόταν να συνδέεται επιχειρηματικά με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

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Η έρευνα αφορούσε τόσο τη φερόμενη εκμετάλλευση γυναικών όσο και τη διαδρομή των χρημάτων που, κατά την αστυνομική εκδοχή, προέρχονταν από τις καταγγελλόμενες δραστηριότητες.

Η διαδρομή των γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη στην Αθήνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί κατά την αστυνομική έρευνα, μέλη του φερόμενου κυκλώματος προσέγγιζαν γυναίκες μέσω γραφείων εύρεσης εργασίας στη Ρωσία.

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Οι γυναίκες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, λάμβαναν υποσχέσεις για νόμιμη απασχόληση στην Ελλάδα.

Μετά την άφιξή τους, φέρονταν να μεταφέρονται σε διαμερίσματα στην Αττική και να εξαναγκάζονται να εργάζονται σε νυχτερινά κέντρα.

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Σε παλαιότερα δημοσιεύματα περιγράφονται επίσης καταγγελίες για χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, περιορισμό της ελευθερίας των γυναικών και οικονομικές πιέσεις.

Στην έρευνα είχαν καταγραφεί μαρτυρίες γυναικών που υποστήριζαν ότι εξαπατήθηκαν σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους.

Οι καταγγελίες αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο ποινικής διερεύνησης. Δεν συνιστούν, από μόνες τους, δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα για κάθε πρόσωπο που περιλαμβανόταν στις σχετικές δικογραφίες.

Οι καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος μέσω αρτοποιείων

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της υπόθεσης του 2008 ήταν η σύνδεση που επιχειρούσαν να τεκμηριώσουν οι αστυνομικές αρχές ανάμεσα στις καταγγελλόμενες δραστηριότητες του κυκλώματος και στις επενδύσεις στον χώρο της αρτοποιίας.

Σύμφωνα με την τότε αστυνομική εκδοχή, χρήματα που φέρονταν να προέρχονται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών είχαν επενδυθεί σε αρτοποιεία και ακίνητα.

Στα δημοσιεύματα της εποχής γινόταν αναφορά σε 12 αρτοποιεία στην Αττική, τα οποία είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Παράλληλα, οι αρχές εξέταζαν τη λειτουργία υπεράκτιας εταιρείας στην Κύπρο, με την οποία φέρονταν να συνδέονται νυχτερινά κέντρα.

Το ερευνητικό ερώτημα ήταν εάν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση χρημάτων παράνομης προέλευσης.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αφορούσαν τις κατηγορίες και τα ευρήματα της τότε έρευνας. Η μετέπειτα δικαστική εξέλιξη είναι απαραίτητη για την κατανόηση της υπόθεσης.

2015: Η πρωτόδικη καταδίκη του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Στις 28 Απριλίου 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εξέδωσε καταδικαστική απόφαση για τέσσερα πρόσωπα που κατηγορούνταν στο πλαίσιο μίας από τις δικογραφίες της υπόθεσης.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους τέσσερις κατηγορουμένους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σωματεμπορία.

Οι ποινές κάθειρξης κυμαίνονταν από 10 έως 12,5 έτη.

Για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο δημοσιεύματα ανέφεραν ποινή κάθειρξης 10 ετών και 6 μηνών.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικό και χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις των καταδικασθέντων.

Έτσι, οι τέσσερις δεν οδηγήθηκαν τότε στη φυλακή, αλλά αποχώρησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ των όρων περιλαμβάνονταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων.

Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν πρωτόδικη και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως αμετάκλητη καταδίκη.

2018: Ομόφωνη αθώωση σε δεύτερη δικογραφία

Η δικαστική ιστορία της υπόθεσης δεν ολοκληρώθηκε το 2015.

Στις 8 Νοεμβρίου 2018, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εξέδωσε ομόφωνη αθωωτική απόφαση για 20 κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Η απόφαση αφορούσε δεύτερη, διακριτή δικογραφία, η οποία είχε σχηματιστεί για καταγγελλόμενες δραστηριότητες του ίδιου ευρύτερου κυκλώματος.

Οι κατηγορίες αφορούσαν, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τη μαστροπεία και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την αθώωση των κατηγορουμένων.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την απαλλακτική πρόταση, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκείς αποδείξεις που να συνδέουν τους κατηγορουμένους με τις πράξεις που τους αποδίδονταν στη συγκεκριμένη δικογραφία.

Η δίκη ολοκληρώθηκε έπειτα από πέντε συνεδριάσεις.

Στα δημοσιεύματα αναφερόταν ότι τέσσερις γυναίκες που είχαν υποβάλει καταγγελίες δεν εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως στο ακροατήριο.

Η απουσία τους αναφέρθηκε ως στοιχείο της αποδεικτικής διαδικασίας, χωρίς αυτό να επιτρέπει αυθαίρετα συμπεράσματα για την αξιοπιστία των καταγγελιών τους.

Γιατί δεν πρέπει να συγχέονται οι αποφάσεις του 2015 και του 2018

Η ύπαρξη διαφορετικών δικογραφιών αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη σωστή παρουσίαση της υπόθεσης.

Η καταδικαστική απόφαση του 2015 και η αθωωτική απόφαση του 2018 δεν αφορούσαν την ίδια ποινική διαδικασία.

Επομένως, η αθώωση του 2018 δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως αυτόματη εξαφάνιση ή ανατροπή της πρωτόδικης καταδίκης του 2015.

Αντίστοιχα, δεν είναι ορθό να παραλείπεται η αθωωτική απόφαση του 2018 όταν γίνεται αναφορά στο δικαστικό ιστορικό του επιχειρηματία.

Για να αποσαφηνιστεί πλήρως η τελική δικαστική κατάσταση της πρώτης υπόθεσης, απαιτείται πρόσβαση στην απόφαση που εκδόθηκε επί της έφεσης κατά της καταδίκης του 2015, εφόσον έχει εκδοθεί.

Από τα δημοσιεύματα που εξετάστηκαν για το παρόν ιστορικό δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η τελική έκβαση αυτής της συγκεκριμένης έφεσης.

2026: Η νέα έρευνα της ΔΑΟΕ για φερόμενη φορολογική απάτη

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την επιχείρηση «Λευκός Άρτος», η αλυσίδα «Χωριάτικο» βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, το αντικείμενο αφορά φερόμενη φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου και ενός λογιστή.

Δημοσιεύματα αποδίδουν στον λογιστή σημαντικό ρόλο στον υπό διερεύνηση μηχανισμό.

Ωστόσο, κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος, δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρης επίσημη εικόνα για τα αδικήματα που ενδέχεται να αποδοθούν, το ακριβές οικονομικό αντικείμενο της έρευνας και τη χρονική περίοδο που εξετάζουν οι αρχές.

Δεν έχει επίσης επιβεβαιωθεί επισήμως ο ακριβής αριθμός όλων των εμπλεκομένων.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω στοιχεία.

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα υπόθεση;

Παρότι το όνομα του ίδιου επιχειρηματία και η αλυσίδα «Χωριάτικο» εμφανίζονται τόσο στο ιστορικό των παλαιότερων ερευνών όσο και στη σημερινή ειδησεογραφία, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιημένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.

Η έρευνα του 2008 αφορούσε καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η σημερινή έρευνα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αφορά πιθανές φορολογικές παραβάσεις και φερόμενη οικονομική απάτη.

Πρόκειται για διαφορετικά αντικείμενα ποινικής διερεύνησης, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Η σύνδεσή τους μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο ιστορικής αναδρομής και όχι ως ένδειξη ότι πρόκειται για συνέχεια της ίδιας εγκληματικής δραστηριότητας.

Το χρονικό της υπόθεσης «Χωριάτικο»

2007: Η Ασφάλεια Αττικής διερευνά, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Vitrine», τη δράση κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών.

Νοέμβριος 2008: Πραγματοποιείται η αστυνομική επιχείρηση «Λευκός Άρτος», με έρευνες για trafficking και φερόμενη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων αρτοποιεία.

28 Απριλίου 2015: Εκδίδεται πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του Άγγελου Γιαννακόπουλου και τριών συγκατηγορουμένων του σε μία από τις δικογραφίες. Χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις.

8 Νοεμβρίου 2018: Είκοσι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, αθωώνονται ομόφωνα σε δεύτερη, διακριτή δικογραφία.

25 Οκτωβρίου 2026: Η ΔΑΟΕ πραγματοποιεί νέα επιχείρηση με επίκεντρο την αλυσίδα «Χωριάτικο». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συλλαμβάνονται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και ένας λογιστής στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη φορολογική απάτη.

Η νέα αστυνομική επιχείρηση ανοίγει ένα διαφορετικό κεφάλαιο για την αλυσίδα αρτοποιείων. Οι επόμενες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και η πορεία της δικαστικής διαδικασίας θα καθορίσουν το πραγματικό εύρος της υπόθεσης.

Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει πλήρως το τεκμήριο αθωότητας.