“Χωριάτικο”: Ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος ανάμεσα στους συλληφθέντες – Ήταν δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας φούρνων “Το Χωριάτικο“, με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να σοκάρουν.

Όσον αφορά την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων “Χωριάτικο”, σύμφωνα με το DEBATER, ανάμεσα στους συλληφθέντες και άμεσος συνεργάτης του ιδιοκτήτη, Άγγελου Γιαννακόπουλου, είναι ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου Κώστας Αποστολίδης ο οποίος διατηρεί καφέ μπαρ, beach bar restaurant, sushi bar και άλλα.

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Επίσης εμφανίζονται “αχυράνθρωποι” διαχειριστές έως και 20 ΙΚΕ. Νεκρός εδώ και 4 χρόνια εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρειών του δικτύου της απάτης. Ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών εμφανίζονται και ανύπαρκτα πρόσωπα από Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία. Εξετάζονται λογαριασμοί στα νησιά Κεϋμάν και τη Δανία. Τα χρήματα “ξεπλένονταν” μέσω αγορών και real estate.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε βάλει ιδιοκτήτη σε γνωστό Strip Club στη Λεωφόρο Συγγρού έναν 90χρονο από την Σαλαμίνα, ενώ είχε στήσει μεγάλο λογιστικό γραφείο στην Αθήνα με υποκαταστήματα στη Μύκονο και άλλα νησιά.

Από τις έρευνες έχουν βρεθεί πάνω από 400.000 ευρώ ενώ από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί οικείων προσώπων ύψους 6.000.000 ευρώ.