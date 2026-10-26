“Χωριάτικο”: Στο “μικροσκόπιο” 520 εταιρείες για φοροδιαφυγή – Πώς δρούσε το δίκτυο, πάνω από 100 εκατ. ευρώ τα χρέη προς το Δημόσιο

Η εμπλοκή περίπου 520 εταιρειών βρίσκεται στο “μικροσκόπιο” των Αρχών σχετικά με την υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», με τα χρέη προς το Δημόσιο να φέρεται να ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση συνελήφθη την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο». Στο πλαίσιο της έρευνας αναφέρονται επίσης οι Αττικοί Φούρνοι και το Bread Factory, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις επιχειρηματικές και εταιρικές διασυνδέσεις που ενδέχεται να υπάρχουν.

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Πώς λειτουργούσε το δίκτυο

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η έρευνα επικεντρώνεται στη λειτουργία ενός σύνθετου δικτύου εταιρειών, στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν τόσο επιχειρήσεις με πραγματική δραστηριότητα όσο και εταιρείες με εικονικό χαρακτήρα.

Κεντρικό αντικείμενο των ελέγχων είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονταν οι επιχειρήσεις στα εταιρικά μητρώα, ποιοι ασκούσαν στην πραγματικότητα τη διοίκηση και πώς πραγματοποιούνταν οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών.

Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν άνθρωποι που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων ασκούσαν πραγματικό έλεγχο ή όχι. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος προσώπων που φέρονται να είχαν αναλάβει τη λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη του δικτύου.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις, η μη απόδοση ΦΠΑ και η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν τις εταιρικές σχέσεις, τα οικονομικά δεδομένα και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς προέκυψε η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο.

Η έρευνα αφορά σε περισσότερα από 200 καταστήματα που φέρονται να συνδέονται με το επιχειρηματικό δίκτυο, ενώ ο συνολικός αριθμός των εταιρειών που εξετάζονται εκτιμάται σε περίπου 520.

Η ύπαρξη πολλών εταιρειών και διαφορετικών διαχειριστών δυσχεραίνει την αποτύπωση των πραγματικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και καθιστά αναγκαία τη διασταύρωση εταιρικών, φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων.

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Η αλυσίδα «Το Χωριάτικο» αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς της υπόθεσης, μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται και οι Αττικοί Φούρνοι και το Bread Factory, για διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών διασυνδέσεων. Για το Bread Factory έχουν διατυπωθεί δημοσίως αναφορές σχετικά με πιθανή μεταβίβασή του σε ινδικό επιχειρηματικό όμιλο.

Οι εταιρικές σχέσεις και ο βαθμός ενδεχόμενης εμπλοκής κάθε επιχείρησης πρέπει να προκύψουν από τα στοιχεία της έρευνας. Η αναφορά μιας εταιρείας στο πλαίσιο αστυνομικής ή φορολογικής διερεύνησης δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παρανομίας.