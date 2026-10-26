Γεωργιάδης για “Χωριάτικο”: “Ο Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε επί Σαμαρά και αφέθηκε ελεύθερος επί Τσίπρα”

Για την υπόθεση με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είχε καταδικαστεί επί Αντώνη Σαμαρά και είχε αποφυλακιστεί επί Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά FM», υποστήριξε ότι κατά τη διακυβέρνηση Τσίπρα υπήρχαν υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου: «Επί του Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ούτε φοροφυγάδες ούτε κυκλώματα ούτε λαθρεμπόρια, ήταν η κοινωνία των αγγέλων επί Αλέξη. Τα πιστεύει κανείς αυτά;».

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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο», υποστηρίζοντας ότι είχε καταδικαστεί για trafficking επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν φυλακίστηκε επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, λόγω εγκυκλίου που, όπως είπε, εκδόθηκε βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου και οδήγησε σε μείωση ποινών.

«Ο κύριος που συνελήφθη με το Χωριάτικο είχε καταδικαστεί για trafficking επί Σαμαρά και τελικά δεν φυλακίστηκε επί Τσίπρα γιατί τότε βγήκε μια εγκύκλιος βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου και μειώθηκαν οι ποινές, και βγήκε. Θα μας κάνει υποδείξεις ο Τσίπρας…», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ σχολίασε επίσης την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για ζητήματα διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντοπίζουν και εξαρθρώνουν κυκλώματα που ζημιώνουν το Δημόσιο.

«Από τη μια μας κατηγορούν ως την κυβέρνηση της διαφθοράς και από την άλλη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επί της κυβερνήσεως διαφθοράς εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο όλα κυκλώματα που κλέβανε το κράτος», ανέφερε.

Επικαλέστηκε τις παρεμβάσεις των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο του μπάσκετ, θέτοντας το ερώτημα εάν μπορεί να αποδοθεί πολιτική ευθύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση που αφορά τον Λιόλιο: «Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν και μπήκαν και καθαρίζουν το χώρο του μπάσκετ, και θα κατηγορηθεί για τον Λιόλιο ο Μητσοτάκης;».