Χίος: Τραγωδία με νεκρό 31χρονο που δέχτηκε μαχαιριές από συγγενή του – Συνελήφθη ένας 51χρονος

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ο καυγάς ανάμεσα σε δύο άνδρες σε περιοχή της Χίου που είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί μαχαιριές ένας 31χρονος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) καθώς δύο άνδρες για άγνωστο λόγο άρχισαν να μαλώνουν. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο.

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Ο 31χρονος Ρομά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χίου όπου μετά από λίγη ώρα εξέπνευσε. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρομά, 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση.

Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 51χρονος τραυμάτισε θανάσιμα τον 31χρονο στην κοιλιά. Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στην Αστυνομική Δ/νση του νησιού.

Οι αρχές κατέσχεσαν μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό στην Χίο

«Συνελήφθη, χθες (11-06-2026) στη Χίο, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς, βραδινές ώρες της 10/11-06-2026 στην πόλη της Χίου, μετά από διαπληκτισμό που είχε με 31χρονο ημεδαπό, τον τραυμάτισε σοβαρά με χρήση αιχμηρού αντικειμένου και σωματική βία, στην κοιλιακή χώρα.

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και λίγο πριν το μεσημέρι χθες (11-06-2026), υπέκυψε στα τραύματα του.

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Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου»