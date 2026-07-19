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ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Πρόστιμο 1.312 ευρώ σε αλλοδαπό που πέταξε αποτσίγαρο στην ύπαιθρο

Σύλληψη για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην Αθήνα

Χίος: Πρόστιμο 1.312 ευρώ σε αλλοδαπό που πέταξε αποτσίγαρο στην ύπαιθρο
DEBATER NEWSROOM

Μία αλλοδαπή συνελήφθη το Σάββατο 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Η σύλληψή της έγινε από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση.

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Την ίδια ώρα, στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε αλλοδαπό, επειδή φέρεται να πέταξε αναμμένο ή μη σβησμένο υπόλειμμα καπνίσματος σε περιοχή του Δήμου Χίου.

Η σχετική διοικητική κύρωση επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου.

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