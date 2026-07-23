Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 51χρονου για τη φωτιά στο Δερβένι – Εκτελούσε γεωργικές εργασίες με καταστροφέα

Στη σύλληψη ενός άνδρα για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη 23/7 στην περιοχή Λαγυνά – Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι Αρχές.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για τον υπαίτιο της φωτιάς που ξέσπασε γύρω στις 9 το πρωί ήταν άμεση.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, την προκάλεσε Έλληνας ηλικίας 51 ετών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις και έως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσής της.

Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 188 (87,85%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,15%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.