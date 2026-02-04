Χίος: Γιατί δεν λειτούργησε η θερμική κάμερα από το σκάφος του Λιμενικού στην πολύνεκρη τραγωδία – Συγκλονίζει ο δύτης που βοήθησε στη διάσωση

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στη Χίο, με τον θάνατο 15 μεταναστών.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αφορά το γεγονός ότι το σκάφος του Λιμενικού Σώματος δεν κατέγραψε το περιστατικό μέσω της κάμερας που διαθέτει.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το συγκεκριμένο σκάφος είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης), η οποία λειτουργεί επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ, με σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η χρήση της θερμικής κάμερας δεν κρίθηκε απαραίτητη, καθώς —σύμφωνα με τον κυβερνήτη του σκάφους— το πλωτό μέσο που μετέφερε τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα επιτήρησης ξηράς όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη του Μαροκινού – Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

Ο εισαγγελέας της Χίου ζήτησε τη σύλληψη του Μαροκινού που επέβαινε στη λέμβο των μεταναστών, θεωρώντας τον ως τον διακινητή των 25 συνολικά ατόμων που βρισκόταν στο μοιραίο σκάφος.

Σύμφωνα με καταθέσεις των διασωθέντων, ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής που οδηγούσε τη λέμβο. Όλοι οι μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος ήταν Αφγανοί.

Τις τελευταίες ώρες, στελέχη του Λιμενικού έλαβαν καταθέσεις από τους διασωθέντες του ναυαγίου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αρμόδιος εισαγγελέας της Χίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μαροκινού.

Συγκλονίζει ο δύτης που βοήθησε στη διάσωση μεταναστών

Μέσα στο τραγικό σκηνικό του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο, η μορφή του Βαγγέλη Κυρηθρά ξεχωρίζει ως σύμβολο ανθρωπιάς και αυτοθυσίας.

Ο δύτης που δεν δίστασε ούτε στιγμή να βουτήξει στα παγωμένα και σκοτεινά νερά, έγινε σωσίβιο για όσους αγωνίζονταν να κρατηθούν στη ζωή, ενώ ταυτόχρονα ανέλαβε και το βαρύ έργο της ανάσυρσης των νεκρών.

Χωρίς να αναζητά προβολή, επέδειξε ψυχραιμία και θάρρος σε μια θάλασσα που είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου, δείχνοντας ότι η αλληλεγγύη μπορεί να ανθίσει ακόμα και στις πιο τρομακτικές στιγμές.

Τα λόγια του για όσα έζησε κάτω από το νερό και στην επιφάνεια της θάλασσας προκαλούν έντονη συγκίνηση. Περιγράφοντας την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε, αποκάλυψε το μέγεθος της τραγωδίας που αντίκρισαν εκείνος και οι συνάδελφοί του.

«Ήμασταν 3 άτομα. Βγάλαμε 12 πτώματα. Η κατάσταση ήταν τραγική», δήλωσε ο κ. Κυρηθράς, περιγράφοντας σκηνές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη του.

Ο έμπειρος δύτης περιέγραψε το αδιανόητο στρίμωγμα των ανθρώπων που οδήγησε στην τραγωδία. Όπως σημείωσε, επρόκειτο για ένα μικρό σκάφος μήκους μόλις 6 μέτρων, στο οποίο οι διακινητές είχαν στοιβάξει 40 άτομα. Το ναυάγιο σημειώθηκε σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από την ακτή, με τους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους λίγο πριν φτάσουν στην ξηρά.

ΕΔΕ για την τραγωδία με τους 15 μετανάστες

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, αλλά και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Εναέρια και θαλάσσια μέσα συνεχίζουν να ερευνούν εξονυχιστικά την περιοχή, τόσο για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων όσο και για τη συλλογή αντικειμένων και στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγική σύγκρουση.

Παράλληλα, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο τα αίτια του περιστατικού όσο και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.