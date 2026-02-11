Χίος: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε την 19χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα – Με ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας ο 33χρονος

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε την 19χρονη στην Χίο που δέχθηκε πέτρα στο κεφάλι από τον 33χρονο σύντροφο της.

Ο αστυνομικός σταμάτησε και προσπάθησε να συλλάβει τον δράστη αλλά εκείνος τράπηκε σε φυγή. Στη συνέχεια μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο της Χίου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης αναζητείται από την ΕΛΑΣ μετά την βίαιη επίθεση κατά της συντρόφου του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος που χτύπησε με μανία την 19χρονη μέσα σε χώρο στάθμευσης στον Βροντάδο της Χίου είχε καταγγελθεί και πάλι για ενδοοικογενειακή βία πέρυσι.

Αφού κατήγγειλε την επίθεση και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες καθώς έφερε 3 τραύματα στο κεφάλι από την πέτρα που σήκωσε ο 33χρονος. Η νεαρή κατέθεσε τον ξυλοδαρμό στην αστυνομία, επέστρεψε σπίτι με περιπολικό και της χορηγήθηκε panic button.