Χίος: Αίτημα για πραγματογνώμονα ναυτιλίας από τον Μαροκινό κατηγορούμενο ως διακινητή

Τον ορισμό πραγματογνώμονα ναυτιλίας ζήτησε ο Μαροκινός κατηγορούμενος ως διακινητής του φονικού ναυαγίου της 3ης Φεβρουαρίου με 15 νεκρούς, ανοικτά της παραλίας Μυρσινίδι στη Χίο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ζήτησαν τον ορισμό του διαπιστευμένου πραγματογνώμονα Νίκου Σπανού, οι παρατηρήσεις του οποίου θεωρούνται πολύτιμες, από την ώρα μάλιστα που θα υπάρξει εντοπισμός και ανέλκυση της μοιραίας λέμβου.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για την ανέλκυση της μοιραίας λέμβου στην ευρύτερη περιοχή. Κατά την ίδια πηγή, στην επιχείρηση εντοπισμού αναμένεται να πάρει μέρος σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, κάνοντας χρήση και σημάτων sonar.

Να σημειώσουμε ότι μια περιοχή περίπου 6 στρεμμάτων είχε ελεγχθεί και με χρήση robot-ARV χωρίς όμως αποτέλεσμα.