ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αλλάζει το πόρισμα Τυχεροπούλου στην υπόθεση – Μειώνεται η “ζημιά” για τα πολιτικά πρόσωπα

Νέα διάσταση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνουν οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την έκθεση της ειδικής πραγματογνώμονα Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Η έκθεση αφορά υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας προκειμένου να διερευνηθούν καταγγελλόμενες παρεμβάσεις υπέρ αγροτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πραγματογνωμοσύνη καταλήγει ότι στις περιπτώσεις έξι βουλευτών δεν προκύπτει καμία ζημία σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για τις υπόλοιπες πέντε περιπτώσεις αναφέρεται ότι, ακόμη και αν υπήρξε οικονομική ζημία, αυτή δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με επαρκή στοιχεία.

Το πόρισμα συντάχθηκε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταβάλλει σημαντικά την εικόνα που είχε διαμορφωθεί γύρω από την υπόθεση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαπιστώνεται οικονομική βλάβη.

Η τοποθέτηση Μαρινάκη

Αναφερόμενος στην έκθεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι τα νέα στοιχεία διαφοροποιούν ουσιαστικά τα δεδομένα σχετικά με βουλευτές και πρώην υπουργούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως δήλωσε, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή και με σαφείς ποινικές προεκτάσεις, ωστόσο τόνισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν θα πρέπει να υποκαθιστά το έργο της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, επέκρινε την αντιπολίτευση για πρόωρα συμπεράσματα σχετικά με την ενοχή πολιτικών προσώπων πριν ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι η έκθεση Τυχεροπούλου μειώνει σημαντικά το ύψος της εκτιμώμενης ζημίας που αποδιδόταν στην υπόθεση, σημειώνοντας ότι για αρκετές από τις περιπτώσεις δεν προκύπτει καμία οικονομική απώλεια, ενώ σε άλλες τα ποσά εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερα από όσα είχαν αρχικά αναφερθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν

Δημητρακόπουλος: Οι αρχικές εκτιμήσεις περί ζημίας μειώνονται δραστικά ή ακόμη και μηδενίζονται

Προ ημερών ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος που εκπροσωπεί τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη και Κατερίνα Παπακώστα, εξέδωσε δήλωση που αφορά στην έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου αναφέροντας πως οι αρχικές εκτιμήσεις περί ζημίας μειώνονται δραστικά ή ακόμη και μηδενίζονται, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά εικονικές επιδοτήσεις και διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας κ. Πόπη Παπανδρέου -ΟΡΘΩΣ- παρήγγειλε τη σύνταξη εκθέσεως για να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Η άνω έκθεση εκπονήθηκε από την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποία θεωρώ ικανή και έντιμη επιστήμονα.

Όσον αφορά τον κ. Κώστα Τσιάρα, η άνω έκθεση περιορίζει τη φερόμενη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άνω έκθεση, παρά τη ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ της φερόμενης βλάβης, εντούτοις έχει δομικά λάθη, για τα οποία δεν φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά. Συγκεκριμένα: Η αρόσιμη – καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιώτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και ΟΧΙ 26,4 εκτάρια, όπως εσφαλμένα υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου.

Με βάση αυτό το ουσιώδες λάθος δεν εκτίμησε σωστά ότι η δήλωση 1,32 εκτάρια του αγρότη για ενίσχυση «πρασινίσματος» (δενδροστοιχίες, χωμάτινα κανάλια, τάφροι κλπ.) είχε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,16 εκτάρια από το ελάχιστο κατά νόμο 1,16 εκταρίων (23,19 * 5% = 1,16).

Οι επιχωματώσεις λόγω «Ιανού» δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα 5 μέτρα και αθροιζόμενες είχαν συνολική έκταση 0,011 εκτάρια, δηλαδή καλύπτονταν από το άνω ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,16 εκταρίων, άρα όλη η ενίσχυση ήταν ΝΟΜΙΜΗ.

Δέον δε να επισημανθεί ότι η ενίσχυση – φερόμενη ζημιά αθροιζόμενη είναι 2.971 ευρώ και όχι 3.145 ευρώ, όπως εσφαλμένα αναγράφει η κ. Τυχεροπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τον κύριο Νότη Μηταράκη, η άνω έκθεση της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου αναφέρει ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΖΗΜΙΑ στην ευρωπαϊκή περιουσία.

Ως προς την κ. Κατερίνα Παπακώστα, για την οποία η φερόμενη ζημιά υπερέβαινε τις 120.000 ευρώ και θεωρείτο κακούργημα, η κ. Τυχεροπούλου εντοπίζει επισφάλεια μόνο στη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2021, ύψους περίπου 7.000 ευρώ.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια. Πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία.

Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3.000 ή 7.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα.

Τα ερωτήματα μετά τις τελευταίες εξελίξεις

Με βάση λοιπόν τα τελευταία δεδομένα προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα στην υπόθεση. Το πρώτο έχει να κάνει με το χρονικό ορίζοντα της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών και της παραγγελίας της έκθεσης. Σημειώνεται πως έγινε άρση ασυλίας των βουλευτών στις 22 Απριλίου, ενώ η Έκθεση Τυχεροπούλου ζητήθηκε στις 28 Απριλίου.

Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με την Έκθεση, η οποία ενώ βρισκόταν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τις 18 Μαΐου, δεν ελήφθη υπόψη κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική στις 21 Μαΐου και ενώ η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί κακουργηματικής φύσης.

1.151 κατηγορούμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο απολογισμός της επιχείρησης, η οποία έχει λάβει την κωδική ονομασία «Θερισμός», αποτυπώνεται σε μεγέθη που προκαλούν σοκ. 1.151 κατηγορούμενοι, δεκάδες συλλήψεις σε όλη την επικράτεια και αποκαλύψεις που αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για συγκροτημένες εγκληματικές οργανώσεις.

Η δημοσιογραφική ανάλυση των στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία το τελευταίο εξάμηνο εξάρθρωσε πέντε τέτοια κυκλώματα από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, ανατρέπει πλήρως τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Οι φάκελοι της ΔΑΟΕ δείχνουν ότι η δράση της οργανωμένης μαφίας, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον πραγματικό αγροτικό κόσμο, ξεκινά τουλάχιστον από το 2018.