Φόβοι για ένταση του Μεταναστευτικού – Τι λένε αρμόδιοι στο DEBATER

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις αρμόδιες αρχές μετά τη μαζική είσοδο περίπου 800 παράτυπων μεταναστών μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο στην ελληνική επικράτεια, με τις μεταναστευτικές ροές να παρουσιάζουν εκ νέου αυξητική τάση ενόψει της θερινής περιόδου.

Στελέχη με γνώση του ζητήματος εκφράζουν φόβους ότι το φαινόμενο ενδέχεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και τα κυκλώματα διακίνησης επαναδραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες οδούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Υποναύαρχος του Λιμενικού Σώματος Βασίλειος Μπικάκης μιλώντας αποκλειστικά στο DEBATER αναφέρει πως η κατάσταση απαιτεί άμεση εγρήγορση και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης.

Όπως τονίζει:

«Με αφορμή την πρόσφατη είσοδο οκτακοσίων παράτυπων μεταναστών σε μία μόλις ημέρα εντός ελλαδικού χώρου συμπεραίνουμε τα εξής:

Α) λόγω της έναρξης της θερινής περιόδου και της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών που ευνοεί την δια θαλάσσης μετακίνηση,

Β) των γεωπολιτικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο εγγύς γειτονικό περιβάλλον της χώρας μας,

Γ) της οικονομικής εξαθλίωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, της Αφρικής εν παραδείγματι,

Δ) των διωγμών που οφείλονται σε θρησκευτικούς, ιδεολογικούς και πολιτικούς παράγοντες,

Ε) στην κλιματική αλλαγή, που ίσως αποτελεί τη μόνη φυσική και εκλογικευμένη αιτία αναζήτησης νέου τόπου διαβίωσης,

Στ) πολλών επιπλέον παραγόντων που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση,

Οι ροές παράτυπων μεταναστών θα συνεχίσουν να υφίστανται, επιβαρύνοντας αφενός το έργο των Λιμενικών και Αστυνομικών Αρχών, των Υπηρεσιών υποδοχής και διαχείρισης των μεταναστών και αφετέρου της ελληνικής κοινωνίας που καλείται εν τέλει να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες και τις συνέπειες της αθρόας και επί σειράς ετών εισροής παράτυπων μεταναστών, που ως επί των πλείστον εγκλωβίζονται στη χώρα μας».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί πλέον μείζονα πρόκληση για την Πολιτεία και την Ευρώπη συνολικά.

«Η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί πρόκληση για την Πολιτεία και την κοινωνία μας γενικότερα. Χρειάζεται εγρήγορση και λήψη άμεσων μέτρων στο πεδίο αρχικώς και έμμεσων μέτρων που θα προσανατολίζονται στη θωράκιση της κοινωνίας στον τομέα ασφάλειας, στο δημογραφικό, σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο και στο επικοινωνιακό και δη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε κάθε κρίση, που για να αντιμετωπιστεί πρέπει αρχικώς να γίνει αντιληπτή, απαιτούνται δραστικά και κρίσιμα μέτρα. Όταν επέλθει στη χώρα μας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η κρίσιμη πληθυσμιακή αλλαγή-ανισορροπία, οι συνθήκες και οι συνέπειες θα καταστούν μη αναστρέψιμες».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών Γιώργος Βάλλης, μιλώντας στο DEBATER, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, στη ναυσιπλοΐα αλλά και στην εικόνα της χώρας.

«Παρακολουθώ με ιδιαίτερη ανησυχία την εκ νέου αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον ελληνικό τουρισμό, τη ναυτιλία και την οικονομία των νησιών μας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τη θαλάσσια ασφάλεια, τη λειτουργία της ναυσιπλοΐας αλλά και την εικόνα της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού».

Ο κ. Βάλλης αναφέρεται ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες συνεργασίας που είχαν αναπτυχθεί με τις λιβυκές αρχές τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο την αποτροπή των αναχωρήσεων από τις ακτές της Λιβύης.

Όπως σημειώνει, είχαν εξεταστεί δράσεις όπως η παροχή εκπαίδευσης από ελληνικές υπηρεσίες προς τις λιβυκές αρχές, η ενίσχυση της επιτήρησης μέσω της Frontex αλλά και η επιχειρησιακή συνεργασία για τον εντοπισμό και την αναχαίτιση σκαφών πριν αυτά εξέλθουν στην ανοιχτή θάλασσα.

«Οι ενέργειες αυτές είχαν αρχίσει να αποδίδουν αποτελέσματα. Οι μεταναστευτικές ροές είχαν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό στις αρχές του 2026, ως αποτέλεσμα της συστηματικής προεργασίας που είχε γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Σήμερα όμως βλέπω ότι μετά τις αλλαγές στην ηγεσία οι ροές παρουσιάζουν και πάλι σημαντική αύξηση, γεγονός που με προβληματίζει ιδιαίτερα».

Παράλληλα, περιγράφει εικόνες που -όπως λέει- καταγράφονται όλο και συχνότερα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

«Έχω συμμετάσχει προσωπικά σε επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε επικίνδυνες λέμβους, ενώ πολλές φορές συνάδελφοί μου έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία για να συνδράμουν σε περιστατικά διάσωσης, να παράσχουν πρώτες βοήθειες ή να βοηθήσουν γυναίκες, άνδρες και μικρά παιδιά που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Οι άνθρωποι της θάλασσας δεν γυρίζουμε ποτέ την πλάτη σε ανθρώπινες ζωές και πάντοτε κάνουμε το καθήκον μας».

Ο ίδιος επισημαίνει πως οι συνεχείς επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δημιουργούν σημαντικές επιβαρύνσεις για τη ναυσιπλοΐα και αυξάνουν τους κινδύνους για όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.

«Σε αποστάσεις 50 έως 70 ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές εντοπίζονται πολλές φορές ταυτόχρονα πολλές λέμβοι σε κατάσταση κινδύνου, ενώ οι ειδοποιήσεις για περιστατικά έρευνας και διάσωσης μπορεί να φτάνουν ακόμη και τις δώδεκα μέσα σε μία μόνο ημέρα».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών τονίζει πως η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και την ανθρώπινη ζωή, ζητώντας παράλληλα άμεση ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και αποτροπής.

«Αν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου, φοβάμαι ότι οι συνέπειες για τον τουρισμό, τη ναυτιλία, την οικονομία των νησιών μας και συνολικά για τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές».