Ολυμπιακός: Οπαδοί των “ερυθρολεύκων” πήγαν στο σπίτι του Πίτερς και του ζήτησαν να μείνει

Οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς και ζήτησαν από τον Αμερικανό φόργουορντ να μείνει στην ομάδα καθώς το συμβόλαιο του λήγει τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, περίπου 40 οπαδοί των “ερυθρολεύκων” μετέβησαν στο σπίτι του μετά την νίκη επί της ΑΕΚ το απόγευμα του Σαββάτου (30/5). Ο Πίτερς και η σύζυγός του έμειναν έκπληκτοι από αυτήν την κίνηση.

Οι οπαδοί τον ευχαρίστησαν για όσα έχει προσφέρει στην ομάδα αυτά τα τέσσερα χρόνια και προσπάθησαν να του δείξουν με κάθε τρόπο ότι θέλουν, όσο τίποτα άλλο, να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά.

Όπως μεταδίδει το Sport24, “Η αγάπη που μου δείχνετε τις τελευταίες ημέρες είναι πρωτόγνωρη. Δεν το περίμενα με τίποτα. Η τελευταία εβδομάδα είναι από τις πιο δύσκολες στην καριέρα μου. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό για τον σύλλογο και για εσάς“.

Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας των οπαδών να μείνει στον Ολυμπιακό καθώς φημολογείται ότι υπάρχει συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο.