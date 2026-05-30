Mango: Ο γιος του ιδρυτή της εταιρίας δημοσιεύει νέο βίντεο για να αποδείξει την αθωότητά του

Ο γιος του ιδρυτή της Mango Τζόναθαν Άντικ βρίσκεται στην δίνη του κυκλώνα για την υπόθεση του θανάτου του πατέρα του καθώς τα στοιχεία δείχνουν εμπλοκή του στην πτώση του Ίσακ Άντικ από γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελώνη στην Ισπανία.

Ο 45χρονος γιος του μεγιστάνα της μόδας συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα ως ύποπτος για την δολοφονία του πατέρα του. Μάλιστα, αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ και επιμένει στην αθωότητά του, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σοβαρές, άδικες και αβάσιμες».

Τώρα, έχει δημοσιοποιήσει νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, αποδεικνύει ότι ο πατέρας του ήταν επιρρεπής σε πτώσεις. Στο βίντεο, ο Isak φαίνεται να σκοντάφτει και να πέφτει στο πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο της Mutua Universal στη Βαρκελώνη, πριν τον πιάσουν δύο άνδρες που βρίσκονταν κοντά του.

Η υπεράσπιση επισημαίνει ότι η ομάδα διάσωσης βουνού είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι δικές της προσομοιώσεις του περιστατικού ήταν ασαφείς και ότι οι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα πώς συνέβη η πτώση.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η απουσία σημάτων στα χέρια του Ίσακ υποδηλώνει ότι τον έσπρωξαν σκόπιμα στο φαράγγι, καθώς τα τραύματα άμυνας στις παλάμες, που προκύπτουν από προσπάθειες σταθεροποίησης του σώματος, παρατηρούνται συνήθως σε θύματα τυχαίων πτώσεων.

Την Τρίτη, ο Jonathan εξέδωσε ανοιχτή επιστολή στην οποία αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να «αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά του» στην εταιρεία ενδυμάτων Mango, ενόσω η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Τζόναθαν απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς των ερευνητών για μια τοξική σχέση, γράφοντας: «Μοιραστήκαμε πολλές ευτυχισμένες, πολύτιμες και τρυφερές στιγμές μαζί. Όπως συμβαίνει σε τόσες πολλές οικογένειες, αντιμετωπίσαμε επίσης δύσκολες και απαιτητικές στιγμές, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλη προσπάθεια, γενναιοδωρία και υποστήριξη».