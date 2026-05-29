Πλεύρης: “Πιο σκληρά μέτρα αν οι αυξημένες ροές γίνουν κανόνας στην Κρήτη”

Προειδοποίηση για πιο σκληρά μέτρα έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής αναφερόμενος στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη.

«Αν χρειαστεί, και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα παρά την απλή αναστολή ασύλου. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ό,τι το 2015-2016 που λιάζονταν, η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται», διεμήνυσε ο υπουργός και συνέχισε λέγοντας πως αυτό που βιώνει η Κρήτη τις τελευταίες ώρες αποτελεί εξαίρεση.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη για τη δημιουργία κλειστής δομής στο Ηράκλειο, ο κ. Πλεύρης περιέγραψε μία νέα εικόνα στο μεταναστευτικό. «Αυτή τη στιγμή οι ροές δεν είναι από το Ανατολικό Αιγαίο. Η κύρια πύλη εισόδου είναι η Κρήτη και χθες είχαμε πάνω από 600 αφίξεις, το 40% στο Ηράκλειο», ανέφερε

Σε ό,τι αφορά τα Χανιά, ο υπουργός υπογράμμισε πως έχει βρεθεί λύση σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, με αξιοποίηση κλειστού χώρου για προσωρινή φιλοξενία και καταγραφή.

«Τους Έλληνες πολίτες θα τους προστατεύουμε», τόνισε, προαναγγέλλοντας την πλήρη εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από τις 12 Ιουνίου, με ταχεία εξέταση αιτήσεων εντός 12 εβδομάδων και επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.