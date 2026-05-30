Κρήτη: Οδηγός… δημόσιος κίνδυνος κάνει προσπέραση σε 8 αυτοκίνητα μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα – Δείτε το εξοργιστικό βίντεο
Όλα αυτά σε ένα δρόμο με διπλή διαχωριστική γραμμή
Προσπέραση… θανάτου πραγματοποίησε οδηγός στην Κρήτη που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να αποφύγει “ουρά” 8 αυτοκινήτων σε δρόμο του Ηρακλείου.
Το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Alpha, προκαλεί οργή καθώς από καθαρή τύχη δεν προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα. Μάλιστα, ο οδηγός του ασημί αυτοκινήτου, επιχείρησε να προσπεράσει και ένα φορτηγό επάνω σε στροφή.
Όλα αυτά σε ένα δρόμο με διπλή διαχωριστική γραμμή, με τις παραβάσεις του συγκεκριμένου οδηγού να ισοδυναμούν με παραβίαση 8 κόκκινων φαναριών όπως μεταδίδει ο Alpha.
