“Παγώνουν” το αίμα οι μαρτυρίες για την τραγωδία στη Χίο – “Έμοιαζαν με χτυπήματα από πολύνεκρο τροχαίο, οι σακούλες με τους νεκρούς έσταζαν αίμα”

Πρωτοφανή περιστατικά περιγράφουν μαρτυρίες από τα νοσοκομεία της Χίου που υποδέχθηκαν τους νεκρούς και τους τραυματίες από το πολύνεκρο ναυάγιο.

Περισσότεροι από 20 Αφγανοί μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσηλευτικές υπηρεσίες, ανάμεσα τους παιδιά με τους γιατρούς να κάνουν ότι είναι δυνατόν για τους σώσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο MEGA μίλησε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου κάνοντας λόγο για έναν ζωντανό εφιάλτη.

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε.

Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι.

Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026) ξεκίνησε η επιχείρηση αεροδιακομιδής 6 παιδιών που τραυματίστηκαν στο επεισόδιο