ΗΠΑ: Σάλος με το site aliens.gov του Λευκού Οίκου – Ο Τραμπ θεωρεί τους μετανάστες… εξωγήινους

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά την αποκάλυψη μιας απίστευτης επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία λάνσαρε την επίσημη ιστοσελίδα aliens.gov, που στοχεύει απευθείας τους μετανάστες, με το σλόγκαν «Περπατούν ανάμεσά μας».

Ο Λευκός Οίκοςκατοχύρωσε τα domains της ιστοσελίδας τον περασμένο Μάρτιο, με ορισμένους να υποθέτουν τότε ότι η κίνηση αυτή σχετιζόταν με την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τα UFO και την εξωγήινη ζωή.

Η κυβέρνηση προανήγγειλε το λανσάρισμα της ιστοσελίδας aliens.gov στην πλατφόρμα X το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου, με ένα βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων. Σε αυτό, ένας προβολέας σάρωνε ένα χωράφι, όπου η λέξη «Loading» εμφανιζόταν αποτυπωμένη σαν ένα από τα μυστηριώδη γεωμετρικά σημάδια που κατά καιρούς αποδίδονται σε εξωγήινη δραστηριότητα.

Το κείμενο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου παρουσιάζει τη μετανάστευση ως μια «συγκαλυμμένη εισβολή» δεκαετιών:

«Οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας… Ψώνισαν στα ίδια καταστήματα, παρακολούθησαν τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας… Με μία εξαίρεση – δεν ανήκουν εδώ. Εκατομμύρια έφτασαν υπό την κάλυψη του σκότους. […]

Η ιστοσελίδα κατηγορεί ευθέως «αμέτρητους προέδρους, βουλευτές και ανώτατους αξιωματούχους» ότι συγκαλύπτουν αυτή την «εισβολή». Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ παρουσιάζεται ως ο «ένας άνθρωπος [που] είχε επιτέλους το κουράγιο να πει την αλήθεια».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τον πραγματικό κίνδυνο που συνιστούν οι “Aliens” για κάθε αμερικανική οικογένεια, κάθε κοινότητα και το μέλλον του έθνους μας», σημειώνεται στον ιστότοπο, καταλήγοντας με τη φράση: «Η αλήθεια δεν είναι πλέον εκεί έξω. Είναι ακριβώς εδώ. Αυτή τη στιγμή».

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η ιστοσελίδα κατέγραφε περισσότερες από 3,1 εκατομμύρια «συναντήσεις», αριθμός που φαίνεται να βασίζεται σε εκθέσεις της Εσωτερικής Ασφάλειας για τις διελεύσεις μεταναστών.

Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στη ρητορική, αλλά λειτουργεί ως ένα διαδραστικό εργαλείο παρακολούθησης και καταγγελιών.

Ο ζωντανός ψηφιακός μετρητής

Κάτω από το εισαγωγικό κείμενο υπάρχει ένας ζωντανός ψηφιακός μετρητής που καταγράφει τις «συναντήσεις» των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου με παράτυπους μετανάστες.

Ακριβώς κάτω από τον μετρητή υπάρχει ένας θερμικός χάρτης των ΗΠΑ, ο οποίος παρακολουθεί τις «συλλήψεις αλλοδαπών» με στατιστικά στοιχεία που αντλούνται από τα δεδομένα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ζουμ και να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε συγκεκριμένες πόλεις και πολιτείες.

Ο χάρτης δείχνει:

Το συνολικό αριθμό των συλλήψεων στην εκάστοτε περιοχή.

Τις ακριβείς ημερομηνίες των συλλήψεων.

Τις χώρες καταγωγής των κρατουμένων.

Τις ποινικές κατηγορίες που τους βαρύνουν ή τις εικαζόμενες διασυνδέσεις τους με συμμορίες υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ.

They don’t belong here.



The truth has dropped ➡️ https://t.co/bE6YjLxbdY pic.twitter.com/ZLN4skcg1g— The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

Επιπλέον, ένας μεγάλος κόκκινος σύνδεσμος στο κάτω μέρος της σελίδας οδηγεί στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής πληροφοριών της ICE, προτρέποντας τους πολίτες να αναφέρουν… ύποπτους εξωγήινους» (suspicious aliens).