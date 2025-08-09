Χερσόνησος: Καρέ – καρέ η θανατηφόρα παράσυρση πεζού – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) στην Χερσόνησο όταν ένα βαν παρέσυρε πεζό και τον σκότωσε.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένα βαν, που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, βρέθηκε μπροστά σε έναν άνδρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Ο οδηγός, στην προσπάθειά του να τον αποφύγει, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μία μηχανή. Παρά την προσπάθεια αποφυγής, το βαν τελικά παρέσυρε τον πεζό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Δείτε το βίντεο που σοκάρει με τους περαστικούς να κοιτούν αποσβολωμένοι:

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την τροχαία.