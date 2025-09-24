Blue Star Chios: Ελεύθεροι οι δυο που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Ελεύθεροι προσωρινά αφέθηκαν τα δυο άτομα που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios την Τετάρτη 24/9.

Συγκεκριμένα, ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883 συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα.

Η απεργία προκηρύχθηκε έπειτα από τον θάνατο ενός 20χρονου ναυτικού, ενώ έκανε εργασίες στο πλοίο «Blue Star Χίος». Ο εργαζόμενος ήταν καθαριστής μηχανής και εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισόγειο γκαράζ του πλοίου.

Ο 20χρονος ναυτικός ήταν στη δουλειά μόλις 15 ημέρες

Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς και οι συνάδελφοι του 20χρονου ναυτικού, που βρήκε τραγικό θάνατο στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου Blue Star Χίος, όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Το τραγικό περιστατικό έγινε γύρω στις 8 το πρωί της Τετάρτης, προτού το πλοίο ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά, κι ενώ ο καθαριστής μηχανής πήγαινε να πιάσει βάρδια.

Εκεί, ο νεαρός δόκιμος μηχανικός την ώρα που έκλεινε η πόρτα, εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα και να του κοπεί η αναπνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ίσως θεώρησε εσφαλμένα ότι προλάβαινε να περάσει, προτού η πόρτα σφραγίσει.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, ο ναυτικός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για το δυστύχημα, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άτυχος δόκιμος μηχανικός είχε πιάσει δουλειάσ στο πλοίο μόλις 15 ημέρες πριν χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, οι συγκεκριμένες υδατοστεγείς πόρτες ζυγίζουν περίπου 180 ή 250 τόνους, και κλείνουν οριζόντια και αργά.

Ανοίγουν με μπουτόν ή με χειρολαβή, ενώ όταν κλείνουν αναβοσβήνει φάρος και χτυπάει προειδοποιητικό alarm.

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

“Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού”, τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή το ναυτικό δυστύχημα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.