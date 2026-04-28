Χανιά: Στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση σκύλου

Ένα τετράχρονο αγόρι από τον Βατόλακκο στα Χανιά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα γράφει το zarpanews.gr, το παιδί φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο που έχουν στο σπίτι, ο οποίο είχε ως αποτέλεσμα να φέρει έντονα δαγκώματα στο σώμα του.

Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.