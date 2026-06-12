Πάπας Λέων: Βλάβη στο αεροσκάφος του καθυστέρησε την επιστροφή του από την Ισπανία

Με ένα απρόβλεπτο συμβάν της τελευταίας στιγμής, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του πάπα Λέοντα στην Ισπανία.

Όταν ο ποντίφικας, οι συνεργάτες του και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι είχαν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που θα έπρεπε να τους μεταφέρει από την Τενερίφη στη Ρώμη, προέκυψε τεχνικό πρόβλημα.

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Αρχικά ο πάπας και στη συνέχεια οι συνεργάτες του, κατέβηκαν από το αεροπλάνο και κατευθύνθηκαν στην «αίθουσα vip» του αεροδρομίου. Έπειτα από λίγο, διαπιστώθηκε ότι για την αποκατάσταση της βλάβης θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος.

Ζητήθηκε να αποβιβαστούν και από τους δημοσιογράφους και ο βασιλιάς Φελίπε, παραχώρησε το «Φάλκον» με το οποίο είχε ταξιδέψει ο ίδιος, στον ποντίφικα, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει άμεσα το ταξίδι επιστροφής του στην Αιώνια Πόλη.

Ο πάπας Λέων, ο πρωθυπουργός του Βατικανού καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν και αρκετοί άλλοι υψηλόβαθμοι κληρικοί αναχώρησαν πριν από λίγο από την Τενερίφη και αναμένεται να φτάσουν στη Ρώμη γύρω στις 11 το βράδυ, τοπική ώρα.

Οι απεσταλμένοι οι οποίοι συνόδευσαν τον πάπα Πρέβοστ στο ταξίδι του αυτό, πρόκειται να επιβιβαστούν σε λίγο, σε αεροσκάφος της ισπανικής αεροπορικής εταιρίας Iberia.

Η απρόβλεπτη αυτή εξέλιξη θα οδηγήσει, αναγκαστικά, σε ακύρωση ή τουλάχιστο σε αναβολή της συνομιλίας με τους δημοσιογράφους που ο κάθε ποντίφικας πραγματοποιεί, παραδοσιακά, κατά την πτήση επιστροφής από κάθε ταξίδι στο εξωτερικό.