Συναγερμός στο Λαύριο: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2 με 1.050 επιβάτες
Εκτελεί το δρομολόγιο «Πειραιάς - Ρόδος»
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (12.06) σε αστυνομία και Λιμενικό μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά για να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο «Πειραιάς – Ρόδος», όταν άγνωστος κάλεσε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο πλοίο.
Αμέσως σήμανε συναγερμός, καθώς το πλοίο έχει 1.050 επιβάτες και αυτή την ώρα κατευθύνεται στο λιμάνι του Λαυρίου για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.
πηγή στην Google
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