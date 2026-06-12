Συναγερμός στο Λαύριο: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2 με 1.050 επιβάτες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (12.06) σε αστυνομία και Λιμενικό μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά για να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο «Πειραιάς – Ρόδος», όταν άγνωστος κάλεσε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο πλοίο.

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Αμέσως σήμανε συναγερμός, καθώς το πλοίο έχει 1.050 επιβάτες και αυτή την ώρα κατευθύνεται στο λιμάνι του Λαυρίου για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.